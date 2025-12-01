رفیعی: محور پل سیمره–شباب ۴ بانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی ظهر دوشنبه در سفر به شهرستان هلیلان از پیگیری اخذ ماده ۲۳ و پیوست قانون بودجه برای چهار خطه شدن محور پل سیمره–شباب و همچنین اصلاح گردنه شاهبداغ خبر داد.
وی تأکید کرد که این مسیرها به دلیل موقعیت جغرافیایی هلیلان نقطه اتصال سه استان کرمانشاه، لرستان و ایلام اهمیت ملی دارند و میتوانند شریان ارتباطی مرکز کشور با مرز عراق و استان خوزستان باشند.
رفیعی افزود: مطالعات چهار خطه شدن محور پل سیمره–شباب و ۱۴ کیلومتر گردنه شاهبداغ در دستور کار قرار دارد و با محوریت استاندار و نمایندگان استان، اخذ ماده ۲۳ برای این طرحها به جد پیگیری میشود.
وی با اشاره به اقدامات اداره کل راهداری در حذف نقاط حادثهخیز و روکش آسفالت جادههای هلیلان گفت: اصلاح اساسی این مسیرها نیازمند اعتبارات ملی است و منابع داخلی پاسخگوی حجم مشکلات نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از تأمین قیر برای آسفالت معابر شهرهای توحید و کهره خبر داد و تأکید کرد که شهرداریها باید در اجرای عملیات بازآفرینی شهری فعالتر عمل کنند.
رفیعی همچنین درباره تأمین زمینهای مورد نیاز برای طرحهای مسکن محرومان و تأسیسات عمومی گفت: زمینهای اطراف شهر هلیلان عمدتاً کاربری کشاورزی دارند و مالک خصوصی محسوب میشوند. لازم است مالکان طبق ضوابط شهرسازی با اداره کل تفاهم کنند تا سهم دولت برای فضاهای عمومی مانند مدرسه و درمانگاه مشخص شود.
