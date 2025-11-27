یدبیضا:۷۰ نقطه پرحادثه آذربایجان غربی تاپایان سال اصلاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یدبیضا، در این زمینه اظهار کرد: از مجموع نقاط پر تصادف مصوب سال ۱۴۰۱، ۲۴ نقطه با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در قالب یک برنامه ۳ ساله طی سال‌های ۱۴۰۲ تا سال جاری ایمن‌سازی و رفع شده‌اند.

وی افزود: در قالب برنامه اجرایی سالانه و بر اساس بررسی‌های مشترک پلیس راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ۲۲ نقطه پرتصادف در سال جاری به استان جهت اصلاح ابلاغ شده که ۱۲ نقطه از آن‌ها با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان اصلاح شده و عملیات ایمن‌سازی ۱۰ نقطه باقیمانده نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید.

یدبیضا تصریح کرد: علاوه بر این، تاکنون ۱۴ نقطه از نقاط مستعد تصادف با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت امانی اصلاح و ایمن‌سازی شده و برنامه‌ریزی لازم برای اصلاح ۱۰ نقطه دیگر تا پایان سال انجام گرفته است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های اصلاح و ایمن‌سازی نقاط پرتصادف در جاده‌های استان نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی دارد لذا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با جدیت در جهت رفع و اصلاح این نقاط تلاش می‌کند.