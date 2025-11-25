به گزارش خبرنگار مهر، مریم بستان پیرا، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه چندساله دانشگاه پیام‌نور کرمان در میزبانی از زائران سردار شهید سلیمانی، گفت: دانشگاه پیام‌نور استان کرمان، برای میزبانی زائران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ایام سالگرد آمادگی کامل دارد و با افتخار در دانشگاه پیام نور امسال نیز میزبان زائرین شهید سلیمانی در دیار کریمان خواهیم بود.

وی افزود: دانشگاه پیام‌نور کرمان با تمام توان در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم است و همانند سال‌های گذشته با روحیه جهادی آماده خدمت‌رسانی به عاشقان حاج قاسم هستیم.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که میزان استقبال و مراجعه زائران امسال بیش از سال‌های قبل خواهد بود.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور کرمان با تشریح امکانات و ظرفیت این دانشگاه برای اسکان و پذیرایی از زائران گفت: دانشگاه پیام‌نور ظرفیت پذیرایی و اسکان روزانه یک‌هزار نفر از زائران عزیز را دارد و سلف دانشگاه همراه با طبخ غذا و کلاس‌ها به‌طور کامل برای این امر تجهیز می‌شود و در صورت نیاز، پردیس شماره یک دانشگاه نیز در ایام سالگرد در اختیار زائرین قرار خواهد گرفت.

بستان پیرا، افزود: میزبانی از زائران شهید سلیمانی افتخاری است که دانشگاه پیام‌نور با توکل به خدا و همت همکاران، تلاش می‌کند در شأن نام و مکتب حاج قاسم انجام شود.