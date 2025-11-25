  1. استانها
بستان پیرا: دانشگاه پیام‌نور کرمان آماده میزبانی زائران حاج قاسم است

کرمان- سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان کرمان، از آمادگی کامل این دانشگاه برای میزبانی زائران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ایام سالگرد شهادت ایشان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بستان پیرا، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه چندساله دانشگاه پیام‌نور کرمان در میزبانی از زائران سردار شهید سلیمانی، گفت: دانشگاه پیام‌نور استان کرمان، برای میزبانی زائران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ایام سالگرد آمادگی کامل دارد و با افتخار در دانشگاه پیام نور امسال نیز میزبان زائرین شهید سلیمانی در دیار کریمان خواهیم بود.

وی افزود: دانشگاه پیام‌نور کرمان با تمام توان در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم است و همانند سال‌های گذشته با روحیه جهادی آماده خدمت‌رسانی به عاشقان حاج قاسم هستیم.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که میزان استقبال و مراجعه زائران امسال بیش از سال‌های قبل خواهد بود.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور کرمان با تشریح امکانات و ظرفیت این دانشگاه برای اسکان و پذیرایی از زائران گفت: دانشگاه پیام‌نور ظرفیت پذیرایی و اسکان روزانه یک‌هزار نفر از زائران عزیز را دارد و سلف دانشگاه همراه با طبخ غذا و کلاس‌ها به‌طور کامل برای این امر تجهیز می‌شود و در صورت نیاز، پردیس شماره یک دانشگاه نیز در ایام سالگرد در اختیار زائرین قرار خواهد گرفت.

بستان پیرا، افزود: میزبانی از زائران شهید سلیمانی افتخاری است که دانشگاه پیام‌نور با توکل به خدا و همت همکاران، تلاش می‌کند در شأن نام و مکتب حاج قاسم انجام شود.

      پس بگو چرا می خواهند دانشگاه پیام نوررا منحل کنند؟

