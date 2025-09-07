به گزارش خبرنگار مهر، مریم بستان پیرا، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور کرمان علاوه بر ظرفیتهای قبلی دفترچه اعمال شده است، اظهار داشت: حدود ۱۸۰۰ ظرفیت جدید برای مراکز و واحدهای ریگان، انار، بردسیر، رودبار، راور و منوجان در استان کرمان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به زمان انتخاب رشته گفت: متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۱۸ شهریورماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند و برای دریافت مشاوره تحصیلی و راهنماییهای لازم به مراکز و واحدهای دانشگاه پیامنور در سطح استان مراجعه نمایند.
وی ادامه داد: همچنین آخرین اطلاعیهها و خدمات مشاورهای از طریق پایگاه رسمی دانشگاه در شبکه ایتا به نشانی kermanpnu و شماره تلفنهای ۳۷۹۹ داخلی ۲۰۰ و ۶۷۷ در دسترس داوطلبان قرار دارد.
بستانپیرا، در ادامه با اشاره به جایگاه دانشگاه پیامنور گفت: دانشگاه پیامنور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور با شعار «آموزش برای همه، همهجا، همهوقت»، شرایط تحصیل را برای تمامی علاقهمندان به آموزش عالی فراهم کرده است.
وی همچنین تصریح کرد: یکی از ویژگیهای برجسته دانشگاه پیامنور این است که دانشجویان میتوانند در کنار تحصیل، به فعالیتهای شغلی و زندگی خانوادگی خود نیز ادامه دهند.
سرپرست دانشگاه پیامنور استان کرمان در پایان با اشاره به ظرفیت آموزشی این دانشگاه گفت: دانشگاه پیامنور کرمان با ۱۴ مرکز و واحد دانشگاهی و بیش از ۱۰۰ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی، آماده پذیرش دانشجو در گروههای علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی از جمله حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت، گردشگری، زبان و ادبیات انگلیسی، مهندسی کامپیوتر، معماری، عمران، مکانیک و تربیتبدنی است.
وی تأکید کرد: دانشگاه پیامنور با دستاوردها و موفقیتهای فارغالتحصیلان خود در آزمونهای استخدامی و حرفهای، جایگاه قابلاعتمادی نزد خانوادهها و جامعه علمی کشور به دست آورده است.
