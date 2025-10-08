به گزارش خبرنگار مهر، مریم بستان پیرا، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰ هزار نفر از دانشگاه پیام نور استان کرمان فارغ‌التحصیل شده‌اند گفت: این دانشگاه دارای ۱۴ مرکز و واحد فعال در سطح استان کرمان است که بیش از ۱۴ هزار دانشجوی فعال در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در آن مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۹۰۰ عضو مدعو، ۱۱۶ عضو هیات علمی و یک هزارو ۳۲۲ همکار اداری در مراکز مختلف این دانشگاه در سطح استان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی کشور و مولود انقلاب اسلامی، همواره در مسیر تحقق عدالت آموزشی گام برداشته و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توانسته خدمات آموزشی گسترده‌ای را در سراسر کشور ارائه دهد.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان با اشاره به تعطیلی چند واحد آموزشی این دانشگاه در شهرستان‌ها گفت: مراکز پیام نور شهرستان های ریگان، منوجان، راور، رودبار جنوب، انار، بردسیر و شهداد از جمله این واحد های پیام نور هستند.

بستان پیرا، افزود: مرکز پیام نور رودبار جنوب که تعطیل و چالش بزرگی برای خانواده‌ها ایجاد کرده بودبا تلاش نماینده مردم این منطقه و حمایت وزارتخانه به چرخه فعالیت دانشگاه پیام نور برگشت.