  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

کشف محموله سنگین اقلام ضدامنیتی گروهک‌های ضدانقلاب در ارومیه

کشف محموله سنگین اقلام ضدامنیتی گروهک‌های ضدانقلاب در ارومیه

ارومیه- قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه از کشف محموله سنگین اقلام ضدامنیتی گروهک‌های ضدانقلاب در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) یک محموله سنگین اقلام ضدامنیتی متعلق به گروهک‌های ضدانقلاب حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی ترگور شهرستان ارومیه کشف و ضبط شد.

متن اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام به شرح زیر است:

با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده و فنی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهک‌های ضد انقلاب، حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی ترگور شهرستان ارومیه کشف و ضبط گردید.

این محموله شامل مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و سلاح و مهمات جنگی بالاخص ۱۹۸ بمب انفجاری بوده است که اشرار و عوامل تروریستی قصد داشتند با انتقال به مناطق عمقی کشور، از آن در راستای ایجاد نا امنی استفاده کنند که با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) در سازمان اطلاعات در سپاه در نیل به اهداف شوم خود باز ماندند.

کد خبر 6668173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      25 1
      پاسخ
      آفرین بر شیر مردان سپاهی .امیدمان فقط به آنهاست که از ایران مراقبت کنند
    • دومان IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      23 3
      پاسخ
      لعنت به این گروهکهای تروریستی
    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      12 1
      پاسخ
      درود برشما شیر مردان ایران ،خداوند متعال پشت وپناهتان باشد ،نور چشم ملت ایران ،آرامش وامنیت ملت ایران قربان خاک پایتان شوم ،این گروهک بد ذات وضد ملت ایران مثل گرگ های درنده باوحشی گیریهایشان خون وخون ریزی جان مردم بیگناه را می گیرند بچه های مردم را یتیم وبی سرپرست می کنند اکثر مادران و پدرانمان راداغدار می کنند ،تف ذات کثیف وجنایتکارشان بی شرفان حیوان صفتان تاریخ بشریت ،شکر خدا این هیچ جای درایران ندارند تروریستهای کثیف جنایتکار ،ان شاالله تا ابد در غربت با آه وناله سر کنند ،درود بر سربازان وطن
    • IR ۰۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      11 2
      پاسخ
      سلام خدا قوت سربازان گمنام لعنت بر ضدانقلاب یزید و پیروانش این حیوانات رام نشده آن رام نمی‌شوند و رام نخواهند شد خدا هم از آفریدن این حیوانات پشیمان است
    • یونس IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      19 3
      پاسخ
      درود بر ارتش و سپاه و لعنت خدا بر گروهک تروریستی پژاک پ ک ک و کومله نامرد جیره خوار اسرائیل
    • صادق اسدیان FR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      15 1
      پاسخ
      درودبرسربازان گمنام الله نگهدارتان
    • یعقوب IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      10 1
      پاسخ
      درجنگ۱۲روزه هنوزمزدوران اعدام نشدن.وباعث جری ترشدنشان شده.لطفادراین گونه مواردسریعا محاکمه واعدام شوندتابدانندمسئله امنیت ملی شوخی نیست
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      8 2
      پاسخ
      سپاه عاشقتم خدا پشت پناهتان
    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      2 0
      پاسخ
      لعنت بر گروه پ ک ک
    • حسین IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 0
      پاسخ
      درود بر نیروهای مسلح سپاه .مرگ بر منافق. ای منافقان کم عقل به عقل بیایین و قدر وطن به این زیبایی و رهبر به این شجاعی و دلیری و مهربان را خوب بدانید و قدر تک تک مردم کشور مان را بدانید و قول حرف ها و وعده‌های دشمن را نخورید والا دشمن همه مردم را مثل مردم سوریه ذلیل خواهد کرد فقط بگین لبیک یا خامنه که همه مردم دنیا خواهند گفت لبیک یا خامنه ای انشاءالله
    • ارومیه ای IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      درود بر دلیرمردان سپاه خدا گروهک معاند ضدانقلاب پ ک ک را لعنت کند اینا چراغ سبز از ترکیه می گیرند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها