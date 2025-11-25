بررسی و تصویب جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در کمیسیون امنیت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بعدازظهر امروز (چهارم آذرماه ۱۴۰۴) در محل کمیسیون و با حضور اعضا برگزار شد.
وی ادامه داد: در بخش اول جلسه، لایحه اصلاح الحاقیه معاهده بازل درباره پایش انتقالات برونمرزی مواد زائد زیانبخش و دفع آنها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش دوم جلسه نیز طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مورد بررسی قرار گرفت و بخشهایی از آن با اصلاحاتی، به تصویب کمیسیون رسید.
