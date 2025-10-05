  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

نعمتی: وقوع تصادف در آستارا؛ یک ماشین در آتش سوخت

نعمتی: وقوع تصادف در آستارا؛ یک ماشین در آتش سوخت

آستارا- رئیس سازمان آتش‌نشانی آستارا از وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی تارا پس از برخورد با پژو پارس در مسیر بزرگراه ورودی این شهر خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

سهند نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۶ عصر یکشنبه حادثه آتش سوزی خودروی تارا در مسیر بزرگراه آستارا- تالش در ورودی شهر آستارا، بالاتر از پلیس راه، به سازمان آتش نشانی مخابره شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع اکیپ آتش نشانی به محل اعزام ش و آتش نشانان با حضور در محل مشاهده کردند که خودروی تارا پس از برخورد با خودروی پژو پارس و در ادامه با نیوجرسی کنار اتوبان تصادف کرده و دچار آتش سوزی شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا با بیان اینکه نیروهای عملیاتی به محض رسیدن به محل حادثه، علائم هشدار دهنده را برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی در مسیر قرار دادند افزود: با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده، شعله‌های حریق خودرو مهار شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه آسیب جانی نداشت و علت حریق خودرو توسط کارشناسان در دست بررسی است.

کد خبر 6612710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها