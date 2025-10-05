نعمتی: وقوع تصادف در آستارا؛ یک ماشین در آتش سوخت

سهند نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۶ عصر یکشنبه حادثه آتش سوزی خودروی تارا در مسیر بزرگراه آستارا- تالش در ورودی شهر آستارا، بالاتر از پلیس راه، به سازمان آتش نشانی مخابره شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع اکیپ آتش نشانی به محل اعزام ش و آتش نشانان با حضور در محل مشاهده کردند که خودروی تارا پس از برخورد با خودروی پژو پارس و در ادامه با نیوجرسی کنار اتوبان تصادف کرده و دچار آتش سوزی شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا با بیان اینکه نیروهای عملیاتی به محض رسیدن به محل حادثه، علائم هشدار دهنده را برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی در مسیر قرار دادند افزود: با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده، شعله‌های حریق خودرو مهار شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه آسیب جانی نداشت و علت حریق خودرو توسط کارشناسان در دست بررسی است.