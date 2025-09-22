به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار در نشست بررسی طرح‌های آبفا در شهرستان تفت که با حضور سیدجلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص این شهرستان، اظهار کرد: جمعیت ثابت این شهرستان حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر است اما در ایام تابستان و تعطیلات به چندین برابر افزایش می‌یابد که فشار زیادی بر شبکه آبرسانی وارد می‌کند و تاکنون با مدیریت منابع و ذخیره‌سازی هدفمند توانسته‌ایم پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۹ هزار اشتراک شهری و روستایی در تفت تحت پوشش آبفا هستند که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آب شرب از انتقالی کوهرنگ و مابقی از طریق چاه‌های محلی تأمین می‌شود.

به گفته این مسئول، بیش از ۳۰۰ روستای این شهرستان نیز تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند که آب آنها از طریق چاه‌های محلی یا مجتمع‌های آبرسانی همچون مجتمع‌های علی‌آباد، سانیچ و زمزم تأمین می‌شود.

علمدار به اقدامات انجام‌شده در شش‌ماهه نخست امسال در شهرستان تفت اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌هایی همچون بهسازی و تجهیز چاه‌ها، مدیریت فشار شبکه و کاهش هدررفت آب، ایجاد مخازن ذخیره، اصلاح خطوط انتقال و توزیع و توسعه مجتمع‌های آبرسانی از جمله اقداماتی بوده که تاکنون با اعتباری بیش از ۹۰ میلیارد تومان در تفت انجام شده است.

میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی نیز تأمین آب پایدار را از اصلی‌ترین مطالبات مردم شهرستان دانست و خواستار تسریع در تأمین منابع مالی و اجرای هرچه سریع‌تر طرح جهاد آبرسانی شد.

در این نشست ضمن بررسی طرح‌های اجرا شده در حوزه آبرسانی شهرستان تفت، راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های در دست اقدام همچون تکمیل مجتمع آبرسانی غدیر، احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی تفت، تأمین آب دهستان زردین و حفر و تجهیز چاه‌های جدید مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.