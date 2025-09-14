برگزاری ۳ رویداد هنری برای انسجام بازار هنر و تثبیت جایگاه جهانی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، مژده طباطبایی رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی نگارخانهداران تهران گفت: پروژه آرتفِر تهران با نگاهی راهبردی طراحی شده است؛ تقویت اقتصاد هنر، گسترش دیپلماسی فرهنگی و ساختن فرصتهای حرفهای برای گالریها و هنرمندان، هدف اصلی این مسیر است. سه گام پشت سر هم پیشبینی کردهایم؛ شروع با «اوپن پیپر» Open Paper در پاییز، ادامه مسیر با «ماه هنر تهران» در زمستان و رسیدن به نقطه اوج در اردیبهشت ۱۴۰۵، با برگزاری «آرتفِر هنر مدرن و معاصر ایران» که حضور حداکثری گالریها را شاهد خواهیم بود.
به گفته وی، این حرکت سهمرحلهای تنها به معنای برگزاری چند نمایشگاه نیست، بلکه تلاشی است برای ساختن نهادی تازه در هنر ایران. نهادی که حرفهای، مستقل و در عین حال متصل به جهان باشد.
طباطبایی بیان کرد: آرتفِرها ستونهای بازار هنر در جهان امروز هستند. آنها حلقه وصل میان گالریها، هنرمندان، مجموعهداران، موزهها و حتی سیاستگذاران فرهنگی هستند. ایران، با تاریخ درخشان و ظرفیتهای معاصر خود، سزاوار آن است که چنین جایگاهی داشته باشد اما نبود یک آرتفِر بینالمللی در کشور، باعث شده همچنان از صحنه اصلی فاصله بگیریم. امروز که کشورهای منطقه با سرمایهگذاریهای بزرگ در حال تعریف آینده فرهنگ تصویری هستند، ایران نیازمند یک آرتفِر مستقل و جدی است؛ یک رویداد پلتفرممحور که بهمعنای واقعی کلمه کیفیت و اعتبار داشته باشد.
وی گفت: ایران با تمام چالشها و تواناییهایش، بیش از هر زمان دیگر نیازمند چنین بستری است؛ جایی که هم ریشههای فرهنگی ما را پاس بدارد و هم درهای ارتباط با جهان را بگشاید.
