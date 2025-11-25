حوادث ترافیکی در صدر پوشش های امدادی هلال احمر گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری، گفت: از ابتدای آبان ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون این جمعیت در راستای اهداف سازمانی ۱۴۸ حادثه را پوشش دادند.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان اظهار کرد: از مجموع ۱۴۸ حادثه، ۱۰۸ حادثه ترافیکی در صدر حوادث، ۱۴ مورد فوریت پزشکی, هفت مورد مراجعه حضوری, پنج حادثه صنعتی و کارگاهی, چهار مورد مرتبط با تجمعات انبوه, دو حادثه اقلیمی، دو حادثه جنایی, دو مورد مفقودی, دو حادثه هوایی، یک مورد آتش‌سوزی و انفجار و یک حادثه محیط‌های آبی بوده است.



وی افزود: در بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان ماه ۴۸۵ نجاتگر در قالب ۲۱۰ تیم عملیاتی در سطح استان انجام مأموریت کردند.



حاجیلری ادامه داد: در این عملیات‌ها از ظرفیت ۲۰۴ دستگاه ناوگان امدادی شامل ۱۴۰ آمبولانس، ۲۳ خودروی نجات، ۱۷ خودروی کمک‌دار سبک، ۱۲ وانت، دو موتور سیکلت، ۹ خودروی سواری و یک دستگاه آرگو استفاده شده است.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه در مجموع ۴۲۵ نفر حادثه‌دیده شناسایی شدند، اظهار کرد: از این تعداد ۲۷۱ نفر در حوادث دچار مصدومیت شدند که ۱۳۶ نفر از آنان توسط تیم‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل و ۱۰ مصدوم نیز در محل حادثه مورد امدادرسانی قرار گرفتند. همچنین یک نفر به شکل سرپایی درمان شد.



وی همچنین با اشاره به بیشترین پوشش امدادی شعب ثبت شده، گفت: گالیکش با ۲۲ حادثه در رتبه نخست، گرگان با ۲۰ حادثه در رتبه دوم و گنبدکاووس و کردکوی هر کدام با ۱۹ حادثه در رتبه سوم قرار دارند.



حاجیلری افزود: در میان پایگاه‌های امدادی نیز پایگاه سه‌راهی گالیکش با ۱۹ حادثه بیشترین پوشش را ارائه داده است و پس از آن، پایگاه زرین‌گل علی‌آباد کتول با ۱۷ حادثه و پایگاه قرق گرگان با ۱۴ حادثه قرار دارند.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران گفت: هلال‌احمر گلستان همواره با بیشترین آمادگی عملیاتی در کنار مردم بوده و ارتقای سرعت و کیفیت خدمات امدادی، مهم‌ترین اولویت است.