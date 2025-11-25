  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

ثبت ۳۶۰ هزار تردد غیرمجاز خودروها از روز شنبه در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که تاکنون ۳۶۰ هزار تردد غیرمجاز خودرو در پایتخت ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تشکیل کارگروه آلودگی هوا و اعلام مصوبات آن گفت: با افزایش غلظت آلاینده‌ها، اجرای طرح‌های کنترل تردد خودروها از جمله طرح زوج و فرد بر اساس ضرب‌المثل منزل، توقف خودروهای دودزا و اعمال قانون علیه خودروهای غیرمجاز آغاز شد.

وی ادامه داد: روز شنبه، تعداد ترددهای غیرمجاز تقریباً ۲۵۰ هزار مورد بود که با تذکر و اطلاع‌رسانی، روز یکشنبه این رقم به ۱۱۰ هزار کاهش یافت و روز سه‌شنبه با همکاری بیشتر شهروندان، روند کاهش ترددهای غیرمجاز ادامه دارد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: توقف خودروها به صورت ساعتی انجام می‌شود و خودروهایی که معاینه فنی دارند نیز در صورت آلایندگی یا عدم تطابق پلاک با روز مجاز، اعمال قانون می‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد: اجرای مصوبات کارگروه آلودگی هوا تنها با همکاری و همراهی مردم امکان‌پذیر است و شهروندان با رعایت قوانین ترافیکی و کاهش تردد غیرضروری می‌توانند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا داشته باشند.

