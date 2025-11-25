استقرار پلیس در ۱۰۰ نقطه تهران برای برخورد با خودروهای دودزا

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مأموران پلیس راهور تهران با هدف برخورد قاطع با خودروهای دودزا و آلاینده در ۱۰۰ نقطه از میادین مهم پایتخت مستقر شده‌اند و همزمان، خودروهای متخلف طرح زوج‌وفرد نیز مورد اعمال قانون و توقیف ساعتی قرار می‌گیرند.

سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان اینکه این طرح جهت مقابله با خودروهای دودزا و آلاینده است، گفت: مأموران پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۰۰ نقطه شهر تهران مستقر شده تا خودروهای دودزا و آلاینده را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.

وی افزود: در کنار برخورد با خودروهای آلاینده، اجرای طرح زوج‌وفرد نیز به‌طور کامل انجام می‌شود. این طرح که تا پیش از این تا ساعت ۱۸:۳۰ اجرا می‌شد، از امروز تا آخر هفته از ۶ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ ادامه دارد و خودروهایی که ضوابط را رعایت نکنند، علاوه بر اعمال قانون، توقیف ساعتی خواهند شد.

سرهنگ کشیر تأکید کرد: تمامی معابر، میادین و بزرگراه‌های پایتخت تحت رصد مأموران پلیس قرار دارد و برخورد با خودروهای دودزا و متخلفان طرح زوج‌وفرد بدون هیچ‌گونه اغماض انجام می‌شود. هدف اصلی، کاهش آلودگی هوا و ایجاد نظم در تردد شهری است.