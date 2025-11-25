  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

استقرار پلیس در ۱۰۰ نقطه تهران برای برخورد با خودروهای دودزا

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: ماموران پلیس راهور برای برخورد با خودروهای آلاینده در ۱۰۰ نقطه تهران مستقر شده اند.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مأموران پلیس راهور تهران با هدف برخورد قاطع با خودروهای دودزا و آلاینده در ۱۰۰ نقطه از میادین مهم پایتخت مستقر شده‌اند و همزمان، خودروهای متخلف طرح زوج‌وفرد نیز مورد اعمال قانون و توقیف ساعتی قرار می‌گیرند.

سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان اینکه این طرح جهت مقابله با خودروهای دودزا و آلاینده است، گفت: مأموران پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۰۰ نقطه شهر تهران مستقر شده تا خودروهای دودزا و آلاینده را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.

وی افزود: در کنار برخورد با خودروهای آلاینده، اجرای طرح زوج‌وفرد نیز به‌طور کامل انجام می‌شود. این طرح که تا پیش از این تا ساعت ۱۸:۳۰ اجرا می‌شد، از امروز تا آخر هفته از ۶ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ ادامه دارد و خودروهایی که ضوابط را رعایت نکنند، علاوه بر اعمال قانون، توقیف ساعتی خواهند شد.

سرهنگ کشیر تأکید کرد: تمامی معابر، میادین و بزرگراه‌های پایتخت تحت رصد مأموران پلیس قرار دارد و برخورد با خودروهای دودزا و متخلفان طرح زوج‌وفرد بدون هیچ‌گونه اغماض انجام می‌شود. هدف اصلی، کاهش آلودگی هوا و ایجاد نظم در تردد شهری است.

