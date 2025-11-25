جزئیات اقدامات پلیس راهور تهران برای کنترل آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تشدید آلودگی هوای تهران و تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، پلیس راهور تهران بزرگ مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، طرح‌ها و برخوردهای کنترلی را برای کاهش ترددهای آلاینده و مهار منابع انتشار دود در سطح شهر اجرا کرده است.

اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: از اول تا پنجم آذر طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران اجرا می‌شود و فروش مجوز روزانه طرح ترافیک در این مدت ممنوع است.

وی افزود: در طرح اضطراری کنترل آلودگی هوا که ابتدا محدودیت تردد آن تا ساعت ۱۸ تعیین شده بود، با تشدید آلودگی این زمان از امروز تا ساعت ۲۰:۳۰ افزایش یافت و اکنون در همین بازه اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ خودروهایی که مقررات طرح زوج و فرد را رعایت نکنند، علاوه بر جریمه، تا پایان ساعت طرح در میادین اصلی و نقاط تعیین‌شده شهر متوقف خواهند شد.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، در همین راستا تأکید کرد: روز اول اجرای طرح صرفاً تذکر داده شد، اما از دوم آذر اعمال قانون به‌طور کامل انجام می‌شود.

وی همچنین جزئیات جریمه‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

خودروهای دودزا: ۲۰۰ هزار تومان

نداشتن معاینه فنی: ۱۰۰ هزار تومان

عدم رعایت طرح زوج و فرد: ۲۰۰ هزار تومان

مجموع این تخلفات در روزهای آلودگی هوا می‌تواند تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشته باشد.

ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین

طبق مصوبات شورای اضطرار آلودگی هوا، تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین به‌جز حاملان سوخت، دارو و مواد غذایی از دیشب تا پایان هفته حتی در ساعات شب در تهران ممنوع است.

تشدید برخورد با خودروهای فاقد صلاحیت فنی

سردار موسوی‌پور همچنین در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: طی هشت ماه گذشته بیش از ۵۲۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی معتبر و حدود ۳۰ هزار خودروی دودزا در تهران اعمال قانون شده‌اند.

وی افزود: معاینه فنی خودروها هم با دوربین‌ها و هم توسط تیم‌های پلیس کنترل می‌شود. اگر نقص فنی مؤثر در خودرو مشاهده شود، حتی با وجود داشتن برگه معاینه فنی، این گواهی به‌صورت برخط ابطال و مالک ملزم به رفع نقص می‌شود.

وی ادامه داد: در سطح کشور نیز طی هشت ماه اخیر بیش از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی، نقص فنی یا استاندارد نبودن سیستم‌های سوخت‌رسانی اعمال قانون شده‌اند.

سردار موسوی پور فهرست آزمون‌های ضروری برای دریافت معاینه فنی را به شرح زیر اعلام کرد:

بررسی سیستم ترمز، فرمان و چراغ‌ها

کنترل آلایندگی و دود خروجی

ارزیابی سلامت لاستیک و بدنه

تست مصرف سوخت و عملکرد موتور

خودروهای مردود موظف به رفع نقص و مراجعه مجدد هستند.

هدف اصلی؛ کاهش آلودگی هوا و مدیریت منابع آلاینده

پلیس راهور تأکید دارد که وسایل نقلیه دودزا، خودروهای فاقد معاینه فنی و ترددهای غیرمجاز سهم جدی در تشدید آلودگی هوای تهران دارند.

سردار موسوی‌پور با بیان اینکه رعایت مقررات تنها الزام قانونی نیست، افزود: هر خودرو سالم و بدون دود نقشی مستقیم در بهبود کیفیت هوا و ایمنی شهر دارد.

اقدامات اخیر پلیس راهور تهران بزرگ، در کنار محدودیت‌های مصوب کارگروه اضطرار آلودگی هوا، به‌عنوان بخشی از راهبرد مدیریت کوتاه‌مدت آلودگی هوا در پایتخت دنبال می‌شود.