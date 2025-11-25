به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پارک علم‌و فناوری آذربایجان غربی روز سه شنبه در نشستی با مدیران پارک علم و فناوری وان ترکیه گفت: از مجموع ۱۷۳ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری استان، ۲۳ درصد در حوزه کشاورزی و فناوری زیستی - ۴۰ درصد برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات و سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کنند که سهم بیش از ۷۵ درصدی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌هایی غیر از کشاورزی نشان از خیز استان به سمت توسعه فناوری‌های است.

حسن حیدری در ادامه گفت: سرمایه گذاری - توسعه اقتصاد لجستیک – تجارت مرزی -راهبری نوین فناوری و احیای دریاچه ارومیه ۵ محور کلان توسعه استان است.

محمود گدیک رئیس مرکز کارآفرینی شهر وان ترکیه با تمجید از عملکرد پارک علم‌و فناوری آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه تحول دیجیتال هوش مصنوعی را در سال ۲۰۲۶ در شهر وان با کمک ایران برگزار می‌کنیم و دومین دوره این نمایشگاه شش ماه بعد در ارومیه برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی وتوسعه فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست با تشریح حمایت‌های قانونی و اجرایی از شرکت‌های دانش بنیان گفت: در ۵۹ پارک علم و فناوری در کشور ۱۵ هزار شرکت مستقر هستند همچنین ۳۰۰ مرکز رشد از واحدهای فناور حمایت می‌کنند و ۴۴ صندوق پژوهش ونوآوری وظیفه تأمین مالی این مجموعه‌ها را برعهده دارند.

معصومه خان احمدی با بیان اینکه توانمند سازی نیروی انسانی پارک‌ها با تعامل دولت و بخش خصوصی و تبدیل مهندس به کارآفرین هدف ماست افزود: هوش مصنوعی مورد تاکید وزارت علوم است و برای ایجاد ۵ ناحیه علمی وفناوری در کشور برنامه داری که یکی از این‌نواحی در آذربایجان غربی می‌تواند باشد.

هدف گذاری مبادلات ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه

سرکنسول ترکیه در ارومیه با اشاره به هدف گذاری مبادلات ۳۰ میلیارد دلار دو کشور گفت: ما به رکورد ۲۲ میلیارد دلار رسیدیم تلاش می‌کنیم نقش استان‌های مرزی برای تحقق اهداف تعیین شده پر رنگ‌تر شود.

مسلم‌ای گون گفت: تسریع در بازگشایی دروازه کوزه ره ش - گلینجک گام مهمی در توسعه تجارت دوکشور خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگان ارومیه نیز در این نشست با اشاره به اینکه اشتراکات فرهنگی دینی و اجتماعی دو طرف ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت گفت: ترکیه ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۴۵۰ میلیارد دلار واردات با جهان دارد، اما سهم ایران از این تجارت بسیار کم است برای افزایش این سهم باید سازوکارهای تسهیل تجارت بین دو کشور در استان‌های مرزی عملیاتی شود.

قاسم کریمی با بیان اینکه سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه نشان داده است برنامه‌های خوبی برای توسعه تجارت دارد ادامه داد: در دوره‌های شش ماهه موانع موجود بر سر راه تجارت دو کشور را شناسایی و برطرف خواهیم کرد.

وی در ادامه گفت: مرکز تحقیق و توسعه مشترک اقتصاد دانش بنیان با محوریت هوش مصنوعی وانرژی را بزودی راه اندازی خواهیم کرد؛ در حال حاضر ۵۰۰ میلیون دلار در حوزه فناوری در سال صادرات دارم که باید به ۱۵ میلیارد در سال برسانیم.

زیست بوم یکپارچه کارآفرینی را در مرزها راه اندازی می‌شود

سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی با تاکید بر اشتراکات فرهنگی و تعاملات تجاری دو استان گفت: با همکاری دو طرف زیست بوم یکپارچه کارآفرینی را در مرزها راه اندازی می‌کنیم تا دو طرف از موقعیت‌های ممتاز همدیگر استفاده کنند.

محمد دهقان افزود: تحقق اهداف تجاری و علمی دو طرف می‌تواند با ایجاد خانه مشترک نوآوری ایران و ترکیه -ایجاد مرکز فیزیکی یا مجازی نمایشگاه نوآوری و فناوری - توسعه برنامه مراکز نوآ وری - تبادل مربیان و فعالان در حوزه فناوری و تشکیل صندوق خطر پذیری مشترک با حضور سرمایه گذاران دو طرف میسر شود.

هشتمین نشست اقتصادی استان‌های مرزی ایران و ترکیه برگزار می‌شود

نماینده مردم وان در مجلس ملی ترکیه گفت: ۱۱ تفاهم نامه تجارت در چند سال اخیر بین مسئولان دو کشورامضا شده تا میزان تجارت ۷ میلیاردی فعلی را به ۳۰ میلیارد دلار برسانیم، برای تحقق این اهداف دولت و حکومت‌ها باید مسیر را هموار کنند و انگیزه بازرگانان را با بسته‌های تشویقی افزایش دهند.

کیهان ترکمن اوغلو افزود: هشتمین نشست اقتصادی استان‌های مرزی ایران و ترکیه بزودی با حضور شهرداران و بازرگانان دو طرف در وان برگزار می‌شود، سال ۲۰۲۵ سال گردشگری و فرهنگ ایران و ترکیه نامگذاری شد، قصد داریم گردشگران را از ۴ میلیون به ۱۰ میلیون افزایش دهیم و آماده پذیرایی از فعالان اقتصادی بازرگانان و سرمایه گذاران هستیم.

وی ادامه داد: مهمترین هدف ما در ارومیه توسعه علمی و ایده پردازی بین دو استان است که منجر به تربیت کارآفرینان و پژوهشگران شود، سرکنسول گری ایران در وان ایجاد شده است و وان خانه دوم همه مردم ایران است.

نماینده مردم وان در مجلس ملی ترکیه گفت: در کنار سه مرز مشترک فعال سرو -رازی وبازرگان، تلاش می‌کنیم مرز کوزه ره ش هم بزودی بازگشایی شود.