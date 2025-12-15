آزاد: محور رازی - خوی چهاربانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آزاد صبح دوشنبه در بازدید از محور رازی - خوی، اظهار کرد: مرز رازی نزدیک مرز کشور به ترکیه است و به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و اروپا نقش مهمی در ترانزیت و مبادلات اقتصادی دارد.

وی با اشاره به تعیین افق مبادلات ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه افزود: با تعریض چهار بانده شدن محور رازی - خوی زمینه تحقق این مبادلات اقتصادی فراهم شده و میزان ترانزیت کالا و روند جابجایی مسافر بهبود و افزایش می‌یابد.

فرماندار خوی با بیان اینکه محور با بیان اینکه محور خوی - رازی از مسیرهای منتهی به پایانه مرزی رازی بوده و با بهسازی این محور، تردد مسافران و همچنین زمان دسترسی به این پایانه مرزی تسهیل می‌شود، خاطرنشان کرد: این مسیر موجب بهبود حمل‌ونقل کالا و مسافر شده و می‌تواند آذربایجان‌غربی و به خصوص شهرستان خوی را به مرکز تجاری با کشورهای منطقه تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌غربی و همجواری با سه کشور، توسعه محورهای ارتباطی منتهی به پایانه‌های مرزی، تأثیر بسزایی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی و تجاری خواهد داشت.

فرماندار خوی افزود: محور خوی - رازی به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و نقش کلیدی در شبکه حمل‌ونقل کشور، از جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی برخوردار است و همواره مورد دولت چهاردهم قرار دارد.

وی از تملک ایست اختیاری پایانه مرزی رازی نیز خبر داد و گفت: طی ۶ سال گذشته با وجود پیگیری‌ها، این ایست به‌طور کامل تملک نشده بود، اما ماه گذشته با همکاری دستگاه‌های قضائی، انتظامی و نظامی، تملک کامل آن محقق شد تا در چارچوب طرح جامع مرز رازی، پایانه‌ای مدرن و استاندارد در شأن مردم ایران و توسعه روابط دو کشور ایجاد شود.