مرز «کوزه رش» در آستانه بازگشایی؛راه اندازی چهارمین مرز ایران و ترکیه

خبرگزاری مهر- گروه استانها: آذربایجان غربی با ۵۵۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه تنها استان مرزی ایران با این کشور به شمار می رود و هم اکنون سه پایانه اصلی بازرگان، رازی و سرو با این کشور در آذربایجان غربی واقع شده که دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی به شمار می رود.

شهرستان سلماس ۹۲ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد و قرار است با راه‌اندازی مرز کوزه‌رش، چهارمین پایانه رسمی مرزی این استان با حضور مقامات دو کشور ایران و ترکیه به عنوان چهارمین گذرگاه رسمی بین دو کشور به زودی فعالیت خود را آغاز کند.

با ساخت پایانه مرزی کوزه رش، شاهد افزایش فعالیت‌های تجاری دو کشور، درآمد سرانه مردم منطقه، توسعه زیرساخت‌های عمرانی، بالا بردن سطح اشتغال جوانان و کاهش بیکاری در سطح شهرستان سلماس و استان خواهیم بود.

۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان توانسته آذربایجان‌غربی را به یکی از استان‌های مهم جمهوری اسلامی ایران در توسعه تجارت بین المللی به ویژه با کشورهای اروپایی تبدیل کند که باید گفت این موقعیت در کمتر استانی وجود دارد.

آذربایجان غربی دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی

آذربایجان غربی با داشتن ۹ گمرک فعال، بیشترین گمرکات کشور را در خود جای داده است در حال حاضر راه های زمینی ارتباط با اروپا از طریق جاده و ریل همچنین مبادی اصلی ورود و خروج زمینی کالا و مسافر از کشور به اروپا و برعکس در آذربایجان غربی فراهم است و زیر ساخت‌هایی که متناسب با این امور در استان ایجاد شده در کنار مزیت‌های کم نظیر جغرافیایی و اقتصادی آذربایجان غربی را به یکی از کانون‌های مهم تجارت و صادرات کشور تبدیل کرده است.

بازارچه مرزی کوزه رش سلماس از سال ۱۳۶۹ به مدت ۲ سال فعال بوده اما از سال ۷۱ تاکنون به دلایل مختلف تعطیل شده؛ این در حالی است که هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، موافقت خود را برای بازگشایی مجدد آن در سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است.

در حال حاضر، پیله وران ۲ سوی مرز ایران و ترکیه در بازارچه های مرزی ساری سو در بازرگان، رازی در خوی و سرو در ارومیه به فعالیت بازرگانی می پردازند و بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش به افزایش و گسترش سطح فعالیت های تجاری بین ۲ کشور ایران و ترکیه کمک موثری خواهد کرد.

دروازه رسمی مرز کوزه رش تعیین می شود

پس از توافق بین مقامات دو کشور ایران و ترکیه امروز سه شنبه هیئتی از کشور ترکیه به سلماس سفر کرد تا در نشست با طرف ایرانی، محل دقیق گمرک و دروازه مشترک مرزی تعیین شود.

در هیئت ترکیه نمایندگانی از سازمان تجارت، گمرک، وزارت امور خارجه، سرکنسولگری، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت اقتصاد حضور دارند تا با همراهی طرف ایرانی، محل دقیق گمرک و دروازه مشترک مرزی را تعیین کنند.

براساس اعلام همتی، نماینده وزارت امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی، با توافق دو طرف، عملیات اجرایی گشایش این مرز آغاز خواهد شد و این پایانه نقش مهمی در افزایش تبادلات تجاری و تردد قانونی میان ایران و ترکیه ایفا می‌کند.

نماینده مردم شهرستان سلماس در مجلس شورای اسلامی ظهر سه شنبه در بازدید هیئت ترکیه ای از مرز کوزه رش سلماس با اشاره به توافق دو کشور برای راه اندازی این پایانه مرزی رسمی اظهار کرد: این سفر امروز با هدف تعیین دروازه رسمی مرز کوزه رش در سلماس و گلینجک در ترکیه انجام شده است.

یعقوب رضا زاده با بیان اینکه با تعیین دروازه رسمی، کانتینرهایی به صورت موقت و تا قبل از احداث ساختمان‌ها در این محل مستقر خواهد شد تا رفت و آمد مسافران از این پایانه مرزی انجام شود، ادامه داد: با توافقی که با هیئت ترکیه صورت خواهد گرفت در ابتدا ترانزیت مسافرین از سلماس به نزدیک ترین شهرهای ترکیه توسط پایانه مرزی کوزه رش و برای شروع عملیات صادرات و ترانزیت کالا با تعیین اعتبارات لازم برای ساخت ساختمان پایانه مرزی انجام خواهد شد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌اندازی مرز کوزه‌رش سلماس، یکی از مطالبات دیرینه و اساسی مردم سلماس است؛ این پایانه می‌تواند نقش بسزایی در بهبود معیشت مردم، افزایش تبادلات مرزی و شکوفایی اقتصادی شهرستان ایفا کند.

ترکیه برای بازگشایی مرز جدید با ایران مصمم است

معاون مدیرکل روابط ایران وزارت خارجه ترکیه نیز در این بازدید با بیان اینکه حضور تعداد زیادی از کارشناسان در این بازدید از سوی کشور ترکیه، نشان دهنده جدیت ما برای بازگشایی این مرز است، گفت: تلاش می کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن، این دروازه مرزی بین دو کشور بازگشایی شود.

سینان جم باش با بیان اینکه هدف این بازدید، بررسی چگونگی بازگشایی یک دروازه مرزی جدید بین ایران وترکیه در شهرستان سلماس به نام کوزه رش است، گفت: تاریخ دقیقی برای تحقق این امر نمی‌توان ارائه داد ولی تمام تلاش مان را در این‌باره به کار می‌گیریم.

وی با اشاره به اینکه بازگشایی این مرز می‌تواند در بهبود وضعیت معیشت و رفاه ساکنان هر دو کشور ایران و ترکیه و همچنین بهبود ارتباطات بین استان‌های مرزی اثرگذار باشد، تاکید کرد: با جدیت موضوع مرز کوزه رش را دنبال خواهیم کرد و در کوتاهترین زمان این مرز بازگشایی خواهد شد.

پیگیری‌ها برای گشایش پایانه مرزی کوزه رش گلینجک به اتمام رسیده است

رئیس اداره حقوقی مرزها، وزارت امور خارجه نیز در این بازدید گفت: پیگیری‌ها برای گشایش پایانه مرزی کوزه رش گلینجک به اتمام رسیده و امروز برای تعیین نهایی دروازه مرزی در سلماس حضور یافتیم.

عزت الله همتی با بیان اینکه طبق تفاهمی که با طرف ترکیه شده مدرن‌ترین و مجهزترین گذرگاه در مرز کوزه رش سلماس راه اندازی می‌شود، ادامه داد: این موضوع توسط وزارت امور خارجه به صورت جدی پیگیری شده و سفارت ما در آنکارا تلاش‌های بسیاری کرده تا هماهنگی با طرف‌های ترک برای انجام کار صورت گیرد.

همتی با اشاره به دیدار سال گذشته هیئت ایرانی با ترک‌ها در آنکارا و استانبول، بیان کرد: در این دیدار قرار بر این شد تا دروازه دقیق مرزی مشخص شود، اما اجرای آن به دلایلی به طور موقت به تعویق افتاد که خوشبختانه امروز با سفر هیئتی از سوی جمهوری ترکیه این دروازه مرزی مشخص خواهد شد.