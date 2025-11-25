به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضایی عصر سه شنبه در نشستی که توسط بسیج ادارات نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شده بود گفت: حضور شهید در این مراسم به ما میگوید که ما برای حفظ استقلال و عزت این انقلاب و کشور از جان خود گذشتیم و اینک شما هستید و باری که بر دوشتان گذاشتهایم از عزت و افتخارتان دفاع کنید.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارکنان استان بوشهر در ادامه گفت: صنعت هستهای نماد اراده و اقتدار ملی است لذا شماها تبلور جهادگران عرصهی اقتدار و ارادهی ملی هستید و در واقع با ایستادگی خود برای فتح قلههای توسعه علمی و فن آوری نوین هستهای، به دنبال شکوفا کردن تمدن نوین ایرانی اسلامی هستید تمدنی که ۶ هزار سال سابقهی درخشش جهانی دارد و امروز شما پرچمدار این ایستادگی و افتخار شدهاید.
سرهنگ رضایی در ادامه با تحلیلی از شرایط منطقه افزود: سمت و سوی تحولات منطقه بر خلاف سناریوی صهیونیستی، آمریکایی و غربی به سمت ثبات جبههی مقاومت پیش میرود نتیجهی انتخابات اخیر در عراق، تحولات اجتماعی سیاسی درون لبنان و تقویت جایگاه حزب الله در دل ملت لبنان، ایستادگی بی نظیر ملت یمن، حمله رژیم صهیونیستی به قطر و احساس ناامنی سایر شیخ نشینان عربی از پیمانهای نظامی امنیتی خود با آمریکا، انگلیس و غرب، باعث شده است که تحولات امروز منطقه به سرعت در حال تثبیت جایگاه جبهه مقاومت باشد و در این میان جمهوری اسلامی نیز با وحدت بی نظیر ملت و دولت زیر پرچم ولایت بر این اقتدار جبههی مقاومت به صورت ویژه افزوده است.
