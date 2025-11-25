https://mehrnews.com/x39HnW ۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰ کد خبر 6668455 استانها بوشهر استانها بوشهر ۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰ تشییع پیکر ۳ شهید گمنام در خارگ بوشهر- مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر ۳ شهید گمنام در جزیره خارگ برگزار شد. دریافت 23 MB کد خبر 6668455 کپی شد مطالب مرتبط حسینی بوشهری: صنایع فرآوری و بستهبندی خرما در استان بوشهر توسعه یابد مدیرکل شیلات بوشهر: هیچ اغماضی در برخورد با صید غیرمجاز نخواهیم داشت همایش مدیران تنگستان به مناسبت هفته بسیج برگزار شد شهردار بوشهر: ساحلسازی در حریم ۶۰ متری دریا ناتمام ماند زاهددوست: قرارگاه دائمی محرومیت زدایی در دشتی راهاندازی شود فرماندار تنگستان: سنگ بنای تربیت در خانه است مقاتلی: دنبال تبدیل دشتی به قطب انرژی خورشیدی جنوب کشور هستیم مسیر ترانزیتی در وضعیت خطر؛ لزوم تسریع در بهسازی جاده آبدان - دوراهک رضایی: صنعت هستهای نماد اراده و اقتدار ملی است برچسبها شهید گمنام جزیره خارگ بوشهر
نظر شما