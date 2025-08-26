ایستادگی ملت ایران عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را تضمین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی پیش از ظهر سهشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده جدید سپاه شهرستان ساوه که در محل امامزاده سیداسحاق (ع) برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی مردم ایران در حفظ استقلال و آزادی گفت: ملت ایران در مقاطع حساس با ارادهای استوار تصمیم گرفتند زیر بار ظلم و سلطه قدرتهای جهانی نروند و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: مردم ایران با فریاد استقلال و آزادی، خواستند روی پای خود بایستند که نه ظلمی به دیگران روا دارند و نه زیر سلطه بیگانگان قرار گیرند.
سردار عمومهدی تأکید کرد: اهداف کلان انقلاب اسلامی، فراتر از مرزهای کشور است و زمینهساز طلوع انقلاب نوین جهانی و تحقق ولایت عظمی در سراسر جهان شده و باید اذعان کرد که این مهم باعث بیداری ملتها و آشکار شدن دشمنیها علیه ایران شده است.
وی با اشاره به تاریخ پس از جنگ جهانی دوم گفت: آمریکا و کشورهای غربی با سیاستهای استعماری جهان را به زانو درآوردند و بسیاری چارهای جز تسلیم نمیدیدند، اما امام خمینی (ره) با اتکا به آموزههای دینی و حمایت مردم، مسیر مقاومت را پیش گرفت و اعلام کرد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: این ایستادگی باعث شد دشمنیها علیه ایران آشکار و علنی شود، بر خلاف دوران قبل از انقلاب که عمده دشمنیها، پشت پرده باقی میماند.
سردار عمومهدی همچنین به نقش مردم و نیروهای وفادار نظام در سد کردن اهداف دشمنان اشاره کرد و گفت: ملت ایران با ایستادگی قاطع خود، سد اصلی تحقق اهداف دشمنان شدهاند و حتی مزدوران داخلی نیز نتوانستهاند این مقاومت را تضعیف کنند.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب بیان کرد: حفظ عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در شرایط حساس کنونی کشور اهمیت حیاتی دارد و هزینه تسلیم شدن کمتر از هزینه مقاومت نیست، اما ایستادگی موجب عزت و اقتدار میشود.
سردار عمومهدی ادامه داد: نمونههای میدانی مانند وضعیت سوریه نشان میدهد که مقاومت گرچه هزینهبر است، اما عزت و اقتدار به همراه میآورد.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی اظهار کرد: دشمنان به صراحت اعلام کردهاند ایران در یک جنگ وجودی قرار دارد و یکی باید دیگری را شکست دهد، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و همبستگی، قادر است در این میدان ایستادگی کند و پرچم اسلام را به دست صاحبالزمان (عج) برساند.
سردار عمومهدی گفت: مقاومت و ایستادگی ملت ایران نه تنها موجب حفظ استقلال و اقتدار کشور میشود، بلکه الگویی برای ملتها و جنبشهای آزادیخواه در سراسر جهان خواهد بود و آینده ایران با وحدت و وفاداری نیروهای انقلابی تضمین شده است.
در این آئین از زحمات سرهنگ علیرضا مهدی فرمانده سپاه ساوه تقدیر و سرهنگ حسین روح افزا به عنوان فرمانده جدید سپاه معرفی شد.
