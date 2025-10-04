شناسایی یک هزار و ۲۹۷ انشعاب غیرمجاز آب در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌عر با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری، یک هزار و ۲۹۷ فقره انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان شناسایی شده است، اظهار کرد: از این تعداد، ۸۲۶ مورد به انشعاب مجاز تبدیل و ۴۷۱ مورد جمع‌آوری و با متخلفان برخورد قانونی شد.

وی با تاکید بر اینکه انشعابات غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق مشترکان، مشکلات جدی در مدیریت منابع آبی ایجاد می‌کند، افزود: این تخلف‌ها باعث افزایش هدررفت آب، اختلال در فشار شبکه و در برخی موارد آلودگی آب شرب می‌شوند.

بختیاری‌فر خاطرنشان کرد: وجود انشعابات غیرمجاز هزینه‌های زیادی به مجموعه آبفا تحمیل کرده و در نهایت کل جامعه مجبور به پرداخت خسارت‌های ناشی از آن خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به بحران کم‌آبی و کاهش منابع زیرزمینی کشور گفت: برداشت غیرقانونی آب می‌تواند امنیت آبی مناطق را تهدید کند و توسعه این تخلفات سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های آبرسانی را هدر دهد و کیفیت خدمات به مردم را کاهش دهد.

مدیرعامل آبفای استان تصریح کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز در اولویت برنامه‌های نظارتی قرار دارد و تبدیل این انشعابات به مجاز همراه با اعمال قانون علیه متخلفان با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از شهروندان خواست با رعایت قوانین، در صیانت از منابع آبی و تحقق عدالت در بهره‌برداری از آن مشارکت کنند.