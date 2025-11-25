به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، سران گروه- ۲۰ در نشست ژوهانسبورگ بیانیه پایانی اجلاس را تصویب کردند. این سند چارچوب همکاریهای مشترک در سیاستگذاری جهانی و حوزههای کلیدی هماهنگی بینالمللی را مشخص میکند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در نشست شورای نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای در مسکو اعلام کرد که ایجاد زیرساخت مالی مستقل و تأسیس بانک توسعه از گامهای عملی برای تقویت استقلال اقتصادی اعضای این سازمان است.
پوتین و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، نیز در مراسم آنلاین نصب مخزن رآکتور نخستین واحد نیروگاه هستهای الضبعه شرکت کردند. این مرحله یکی از بخشهای کلیدی در روند ساخت نخستین نیروگاه هستهای مصر به شمار میرود.
آمارهای رسمی نشان میدهد صادرات ایران به قاره آفریقا در نیمه نخست سال جاری ۲ برابر شده و به ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. این رقم بالاترین میزان صادرات نیمسال ایران به آفریقا در ۱۰ سال اخیر است.
چین نیز استفاده از سامانههای هوش مصنوعی در صنعت غذا و رستوران را گسترش داده است. مدلهای هوش مصنوعی بومی در این کشور اکنون فرآیندهایی مانند انتخاب موقعیت واحدها، طراحی منو و پیشبینی زنجیره تأمین را انجام میدهند.
در دبی نخستین تاکسی هوایی برقی با قابلیت برخاست و فرود عمودی بین دو منطقه پرواز آزمایشی انجام داد. این آزمایش موفقیتآمیز بوده و بهرهبرداری رسمی از سال ۲۰۲۶ آغاز میشود.
هند نیز رشد چشمگیری در صادرات الیاف ساخت بشر و منسوجات فنی ثبت کرده است. صادرات این بخشها طی سال ۲۰۲۵–۲۰۲۴ به ترتیب ۶.۵ درصد و بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.
مؤسسه هوش مصنوعی اتیوپی نیز به یکی از پرنفوذترین مراکز این حوزه در آفریقا تبدیل شده است. توسعه فناوری و گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در بخشهای مختلف، جایگاه این مؤسسه را تقویت کرده است.
در اندونزی بیمارستان تخصصی قلب با مشارکت مالی امارات متحده عربی در شهر سوراکارتا افتتاح شد. رئیسجمهور اندونزی در مراسم افتتاح این مرکز پزشکی مدرن حضور داشت
نظر شما