افزایش ۱۶ درصدی صادرات ایران به اوراسیا در نیمه نخست ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهادی سیدی مشاور امور بینالملل سازمان توسعه تجارت در یک تحلیل مقایسهای، نقش کمرنگ سرمایهگذاری خارجی در صادرات ایران را یک «زمینه بسیار مهم» و فرصت از دست رفته برای توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد.
سیدی با ارائه آمارهای تاملبرانگیزی از تجربه دیگر کشورها اظهار کرد: نزدیک به ۹۰ درصد صادرات برخی کشورها برآمده از سرمایهگذاریهای خارجی است. این رقم، نشانه سطح اثر گذاری سرمایه گذاری خارجی در توسعه صادرات در دنیای کنونی است.
وی به ویتنام اشاره کرد و افزود: ویتنام در سال گذشته ۳۸۵ میلیارد دلار صادرات داشته است که بیش از ۷۰ درصد آن منبعث از سرمایه گذاری خارجی بوده است. اگر ویتنام این سرمایهها را جذب نمیکرد، امروز بجای ۳۸۵ میلیارد دلار حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات داشت.
مشاور سازمان توسعه تجارت، حتی در مورد چین نیز که معجزه صادرات را رقم زده است تاکید کرد که چین بخشی از این معجزه را مدیون سرمایه گذاری خارجی است.
سیدی با ابراز تأسف از وضعیت ایران در این زمینه گفت: متأسفانه ما در ایران کامیابی لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی را نداشتهایم و سهم این بخش در صادرات کشورمان ناچیز است. این میتواند یک زمینه بسیار مهم برای توسعه صادرات کشور ما محسوب شود و باید در سالهای آتی تلاش لازم را برای استفاده از این ظرفیت فوقالعاده را داشته باشیم.
نقش موافقتنامههای تجاری در توسعه صادرات
وی از عملکرد موفق «موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا» خبر داد و گفت: در طول پنج سال و نیم گذشته، صادرات ما به ۵ کشور اوراسیا از نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار به ۲ میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۳.۳ برابر شد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، این مقام مسئول، افزود: حجم کل تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از در طول این مدت از حدود دو و نیم میلیارد دلار به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته سیدی، با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد که از ۲۵ اردیبهشت ماه امسال جایگزین موافقت نامه تجارت ترجیحی قبلی شد، این روند ادامه پیدا کرده و در شش ماهه اول امسال، صادرات ایران به این اتحادیه ۱۶ درصد رشد داشته است.
مشاور امور بینالملل سازمان توسعه تجارت، با استناد به آمار سازمان جهانی تجارت تاکید کرد: بیش از نصف صادرات جهانی به کشورهایی صادر میشود که با هم پیمان یا موافقتنامه تجارت آزاد دارند.
وی افزود: تعداد این موافقتنامهها در طول ۳۰ سال گذشته از ۷۰ مورد به بیش از ۸۰۰ مورد در جهان رسیده که نشاندهنده اثربخشی آنهاست.
سیدی در پایان ابراز امیدواری کرد که پیوستن به پیمانهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز در آینده بتواند زمینههای لازم برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات ایران با این کشورها را فراهم کند.
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