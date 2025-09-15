به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، به ابتکار لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیسجمهور برزیل، نشست فوقالعاده سران بریکس به صورت مجازی برگزار شد.
در راستای توسعه روابط دوجانبه، برزیل و آفریقای جنوبی پروازهای مستقیم میان دو کشور را افزایش میدهند. شمار گردشگران آفریقای جنوبی در برزیل از ۵ هزار و ۴۰۳ نفر در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
در اندونزی بارش شدید باران موجب وقوع سیل و رانش زمین در جزیره بالی شد که دستکم ۱۴ کشته بر جای گذاشت. رئیسجمهور اندونزی دستور تسریع در عملیات امدادرسانی را صادر کرد.
ورزشکاران اماراتی در هفتمین دور از رقابتهای جوجیتسو قهرمانی آسیا که با حضور یک هزار و ۸۰۰ ورزشکار برگزار شد، ۱۸ مدال شامل ۶ طلا، ۷ نقره و ۵ برنز کسب کردند.
چین شاخص جدیدی را برای سنجش میزان پویایی تجارت میان کشورهای عضو بریکس معرفی کرده است. این شاخص شامل چهار شاخصه اصلی «مقیاس»، «ساختار»، «نوآوری» و «ظرفیت بالقوه» میشود.
محمد نذیراالدین، دانشمند هندی به دلیل دستاوردهای خود در توسعه نسل جدیدی از سلولهای خورشیدی با بازده بالا و هزینه پایین، برنده جایزه مصطفی ۲۰۲۵ شد. این جایزه به «نوبل جهان اسلام» شهرت دارد.
در قاره آفریقا، دومین اجلاس آبوهوایی این قاره در اتیوپی برگزار شد و کشورهای آفریقایی در پایان بیانیهای درباره تأمین مالی توسعه سبز به تصویب رساندند. همچنین «میثاق نوآوری اقلیمی آفریقا» در این نشست ارائه شد.
مصر نیز نقشهراهی جامع برای توسعه ساختوساز سبز رونمایی کرد که از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ بهصورت مرحلهای اجرا خواهد شد. این طرح قرار است توسعه پایدار شهری را به شاخص اصلی رشد این کشور تبدیل کند.
ایران نیز اعلام کرد که در حال آمادهسازی اسناد لازم برای ثبت جهانی آسیابهای بادی تاریخی موسوم به «آسباد» در فهرست میراث جهانی یونسکو است.
