عصر صنعتی نوین؛ تکیه کشورهای بریکس بر منابع انرژی برای پیشرفت جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، چهاردهمین مجمع بینالمللی گاز سنپترزبورگ (SPIGF) با حضور کارشناسان برجسته ای از ۵۳ کشور جهان برگزار شد. این رویداد بهعنوان یکی از مهمترین نشستهای تخصصی صنعت گاز، بستری برای تبادل دیدگاهها درباره آینده انرژی در عصر دیجیتال و صنعتیسازی نوین به شمار میرود.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی برگزارکنندگان، بیش از ۳۴ هزار نفر در این رویداد شرکت کردند و در قالب ۱۱۰ نشست تخصصی و ۸۰۰ ارائه کارشناسی به بررسی تحولات بازار انرژی پرداختند. در شرایطی که جهان وارد مرحلهای تازه از صنعتیسازی و توسعه دیجیتال شده است، گاز طبیعی همچنان نقش محوری در رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند.
نقش بریکس در توازن جهانی انرژی
کارشناسان تأکید دارند که مراکز جدید رشد اقتصادی از چین و خاورمیانه (غرب آسیا) تا آسیای مرکزی، جنوب شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اکنون ۶۰ درصد از مصرف جهانی گاز را به خود اختصاص دادهاند و این سهم تا سال ۲۰۵۰ ممکن است به ۷۰ درصد برسد. در میان آنها، روسیه، چین و هند در مجموع نزدیک به ۳۹ درصد از مصرف جهانی گاز را در اختیار دارند.
روسیه بهعنوان یکی از ۳ مصرفکننده اصلی گاز در جهان، با تولید بیش از ۶۸۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و برخورداری از ذخایر اثباتشدهای معادل ۶۷ تریلیون مترمکعب، جایگاه مهمی در بازار جهانی انرژی دارد. یکی از اولویتهای اصلی این کشور، توسعه زیرساختهای انتقال گاز به آسیا است. در همین راستا، روسیه و چین در ماه سپتامبر توافقنامههایی برای افزایش ظرفیت خط لوله «قدرت سیبری» و آغاز ساخت «قدرت سیبری ۲» از مسیر مغولستان امضا کردند.
«سرگئی تسیویلف» وزیر انرژی روسیه در نشست اصلی مجمع گفت: توافقهای الزامآور برای اجرای پروژه قدرت سیبری ۲ با ظرفیت ۵۰ میلیارد مترمکعب امضا شده است. خط لوله فعلی نیز به ظرفیت کامل خود (۳۸ میلیارد مترمکعب در سال) رسیده و پروژه توسعه آن آغاز شده است.
گاز مایع و بازار نوین انرژی
یکی دیگر از محورهای راهبردی صنعت انرژی روسیه، توسعه بازار گاز طبیعی مایع (LNG) است. این کشور در حال حاضر سالانه ۳۴ میلیون تن گاز طبیعی مایع تولید میکند که معادل ۸ درصد از تولید جهانی است و پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد.
به گزارش وزارت انرژی روسیه، کشورهای عضو بریکس علاقهمندی فزایندهای به واردات منابع انرژی روسیه از جمله گاز طبیعی مایع، زغالسنگ و نفت نشان دادهاند. «آنژلیکا ارمِیِوا»، کارشناس صنایع انرژی، تأکید کرد: بازارهای اصلی رشد صادرات LNG روسیه شامل هند، کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) و جنوب شرق آسیا هستند.
از گاز و نفت تا هیدروژن؛ انرژیهای آینده
کشورهای بریکس در کنار انرژیهای فسیلی، بهطور فزایندهای بر انرژیهای کمکربن و تجدیدپذیر تمرکز کردهاند. به گفته «نلی سِمنووا»، کارشناس همکاریهای انرژی و حملونقل میان روسیه، چین و آسیای مرکزی، «کشورهای چین، هند، برزیل و روسیه در پروژههایی همچون انرژی خورشیدی (با محوریت ائتلاف بینالمللی خورشید به رهبری هند)، انرژی بادی، زیستانرژی و توسعه فناوریهای هیدروژنی همکاری نزدیک دارند».
بر اساس پیشبینی کارشناسان، روسیه در دهه آینده نیروگاه هستهای با راکتور گازخنک دمای بالا احداث خواهد کرد که با یک مجتمع الکترولیز هیدروژنی و سامانه جذب و استفاده مجدد از کربن ادغام میشود. هزینه تولید هیدروژن در چنین مجموعهای حدود ۱.۵ دلار به ازای هر کیلوگرم برآورد شده است.
در عین حال، استفاده از هیدروژن طبیعی نیز بهعنوان گزینهای نو مطرح است. نمونهای از آن در کشور مالی (آفریقا) دیده میشود که در آن، گازی با ۹۸ درصد ترکیب هیدروژن از چاههای زیرزمینی استخراج میشود. برآوردها نشان میدهد ذخایر زیرزمینی هیدروژن در جهان حدود ۵.۶ تریلیون تن است، هرچند بیشتر این منابع در عمق زیاد قرار دارند و فعلاً دسترسی به آنها محدود است.
منابع عظیم گاز در قطب شمال
ذخایر گاز طبیعی روسیه در منطقه شمالگان (آرکتیک) نیز چشمگیر است و بنا بر دادههای ارائهشده در مجمع سنپترزبورگ، بالغ بر ۸۷ تریلیون مترمکعب برآورد میشود. استخراج این منابع مستلزم فناوریهای پیشرفته بهدلیل شرایط اقلیمی سخت و زمینشناسی ویژه منطقه است.
در حاشیه این نشست، فناوریهای جدید حفاری فراساحلی، سامانههای خودکار استخراج، و فناوریهای سنجش از دور برای اکتشاف منابع در فلات قاره شمالگان به نمایش گذاشته شد.
«آنژلیکا ارمِیِوا»، استاد دانشگاه معدن سنپترزبورگ، در گفتگو با تیوی بریکس اظهار داشت: پروژههای مشترک کشورهای بریکس و سازمان همکاری شانگهای در منطقه قطب شمال نیازمند رویکردی جامع است، زیرا علاوه بر ابعاد سیاسی و فناورانه، مسائل زیستمحیطی نیز در آن اهمیت حیاتی دارد.
انرژی؛ شالوده عصر صنعتی جدید
کارشناسان معتقدند در عصر جدید صنعتیسازی، منابع انرژی نهتنها ابزار تأمین روشنایی و گرما، بلکه زیربنای توسعه فناوری، هوش مصنوعی و مراکز پردازش داده محسوب میشوند. افزایش نیاز به برق و سوخت، تقاضا برای گاز، نفت و سوختهای جایگزین را بیش از پیش تقویت کرده است.
