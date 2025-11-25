https://mehrnews.com/x39HjB ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳ کد خبر 6668291 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳ غبار آلودگی بر فراز تبریز تبریز- با افزایش ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا، غبار آلودگی بر فراز تبریز نشست. دریافت 13 MB کد خبر 6668291 کپی شد مطالب مرتبط کاهش آلودگی هوای تبریز پردهای از دود و آلودگی بر چهره تبریز وضعیت هوای تبریز آلوده و همچنان قرمز و ناسالم برای همه است هوای تبریز برای همه گروهها ناسالم و در وضعیت قرمز است آلودگی هوای تبریز همچنان ادامه دارد هشدار دوگانه بهداشتی صادر شد؛ آلودگی هوا و آنفلوانزا در استان سمنان هوای تبریز در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه آلودگی هوای تبریز از امشب با ورود سامانه بارشی کاهش می یابد برچسبها تبریز آلودگی هوا مرکز پایش آلودگی هوا
