  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

غبار آلودگی بر فراز تبریز

غبار آلودگی بر فراز تبریز

تبریز- با افزایش ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا، غبار آلودگی بر فراز تبریز نشست.

دریافت 13 MB
کد خبر 6668291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها