  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

آلودگی هوای تبریز از امشب با ورود سامانه بارشی کاهش می یابد

آلودگی هوای تبریز از امشب با ورود سامانه بارشی کاهش می یابد

تبریز- کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با نفوذ سامانه بارشی از عصر امروز به جو استان، از میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی استان کاسته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز یکشنبه گفت: فعالیت این سامانه بارشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه موجب افزایش ابر، بارش باران و در نواحی سردسیر و ارتفاعات استان بارش برف و وزش باد به نسبت شدید می‌شود.
وی اظهار کرد: با فعالیت این سامانه، از غلظت ذرات آلاینده جوی در استان به ویژه تبریز کاسته می‌شود ولی از روز چهارشنبه با حاکمیت جوی پایدار، دوباره بر غلظت آلاینده‌های جوی افزوده می‌شود.
کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این سامانه بارشی از اواخر روز سه شنبه از جو استان خارج می‌شود، گفت: با خروج این سامانه، دمای هوای شهرهای استان به صورت محسوس تا پنج درجه نسبت به دمای امروز کاسته می‌شود.

کد خبر 6672748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      6 1
      پاسخ
      تبریز را تعطیل کنید
    • سمیه IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 0
      پاسخ
      کجاکاهش یافته هوای تبریزالان شاخص الودگی به 180رسیده این کجاش کاهشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها