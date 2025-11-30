آلودگی هوای تبریز از امشب با ورود سامانه بارشی کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز یکشنبه گفت: فعالیت این سامانه بارشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه موجب افزایش ابر، بارش باران و در نواحی سردسیر و ارتفاعات استان بارش برف و وزش باد به نسبت شدید میشود.
وی اظهار کرد: با فعالیت این سامانه، از غلظت ذرات آلاینده جوی در استان به ویژه تبریز کاسته میشود ولی از روز چهارشنبه با حاکمیت جوی پایدار، دوباره بر غلظت آلایندههای جوی افزوده میشود.
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با بیان اینکه این سامانه بارشی از اواخر روز سه شنبه از جو استان خارج میشود، گفت: با خروج این سامانه، دمای هوای شهرهای استان به صورت محسوس تا پنج درجه نسبت به دمای امروز کاسته میشود.
تبریز- کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: با نفوذ سامانه بارشی از عصر امروز به جو استان، از میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی استان کاسته می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز یکشنبه گفت: فعالیت این سامانه بارشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه موجب افزایش ابر، بارش باران و در نواحی سردسیر و ارتفاعات استان بارش برف و وزش باد به نسبت شدید میشود.
نظر شما