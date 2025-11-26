https://mehrnews.com/x39Htf ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴ کد خبر 6668666 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴ پردهای از دود و آلودگی بر چهره تبریز تبریز- شهر تبریز در محاصره دود و آلودگی هوا قرار گرفته و شاخص کیفی هوا در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه است. دریافت 14 MB کد خبر 6668666 کپی شد مطالب مرتبط غبار آلودگی بر فراز تبریز هوای تبریز برای همه گروهها ناسالم و در وضعیت قرمز است وضعیت هوای تبریز آلوده و همچنان قرمز و ناسالم برای همه است هوای تبریز در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه کاهش آلودگی هوای تبریز آلودگی هوای تبریز همچنان ادامه دارد برچسبها آلودگی هوا تبریز کاهش کیفیت هوا مرکز پایش آلودگی هوا
