  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

پرده‌ای از دود و آلودگی بر چهره تبریز

پرده‌ای از دود و آلودگی بر چهره تبریز

تبریز- شهر تبریز در محاصره دود و آلودگی هوا قرار گرفته و شاخص کیفی هوا در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه است.

دریافت 14 MB
کد خبر 6668666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها