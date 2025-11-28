  1. استانها
هوای تبریز برای همه گروه‌ها ناسالم و در وضعیت قرمز است

تبریز- مرکز پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد:هم اکنون کیفیت هوا در تمام مناطق کلانشهر تبریز در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی روز جمعه اعلام کرد: شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۶۰ است که برای همه گروه‌ها در وضعیت ناسالم قرار دارد.

کارشناسان مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

