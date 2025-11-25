  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

عزیزی: ۱۵ واحد ضایعاتی و پاتوق خرده‌فروشان مواد مخدر در شیروان پلمب شد

عزیزی: ۱۵ واحد ضایعاتی و پاتوق خرده‌فروشان مواد مخدر در شیروان پلمب شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شیروان گفت: ۱۵ واحد ضایعاتی و پاتوق متخلفان مواد مخدر در محدوده معصوم‌زاده این شهرستان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در اجرای طرح امنیت محله‌محور و نظارت بر واحدهای ضایعاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مرجع قضائی از تعدادی از این واحدها بازدید کردند.

وی افزود: در بازرسی‌ها مقدار قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد و مشخص شد متصدیان برخی از این واحدها اقدام به خرید اموال مسروقه و توزیع مواد مخدر می‌کردند.

فرمانده انتظامی شیروان تصریح کرد: در این اقدام ۵ پاتوق و ۱۰ مرکز خرید ضایعاتی متخلف پلمب شد و برخورد با واحدهای فاقد مجوز و زمینه‌ساز وقوع جرم تداوم خواهد داشت.

وی تأکید کرد: برخی از این واحدها بستر وقوع جرایم مانند سرقت هستند و نظارت بر فعالیت آن‌ها نقش مهمی در کاهش جرایم و افزایش امنیت اجتماعی دارد.

