۶۰ مالخر اموال مسروقه در غرب استان تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۶۰ مالخر اموال مسروقه در اجرای سومین مرحله طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف خبر داد.

علیزاده با تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: سومین مرحله طرح مقابله با ضایعاتی‌های متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهرستان غرب استان تهران با محوریت پلیس آگاهی به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران پلیس از ۱۹۴ واحد صنفی ضایعاتی بازدید کردند که در نتیجه آن برای ۴۹ واحد اخطاریه صادر و ۳۰ واحد ضایعاتی متخلف و دارای فعالیت مجرمانه، برابر دستور قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به دستاوردهای این طرح بیان کرد: در این عملیات، ۷۸ سارق و ۶۰ مالخر اموال مسروقه دستگیر و مقدار ۳۹۰ کیلوگرم سیم و کابل مسروقه کشف شد.

وی ادامه داد: همچنین با تلاش و رصد اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی، ۴۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه شناسایی و کشف و ۱۱۳ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک نیز توقیف شد.

علیزاده در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر این‌گونه طرح‌های عملیاتی با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با جرایم مرتبط با سرقت، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.