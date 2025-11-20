عزیزی: باند سه نفره سرقت خودرو در شیروان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در پی گزارش‌های متعدد شهروندان مبنی بر سرقت محتویات خودروهای پارک شده در نقاط مختلف شیروان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با بهره‌گیری از رصد اطلاعاتی و انجام عملیات پلیسی موفق شدند اعضای این باند سه نفره را شناسایی و طی عملیاتی هدفمند دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: متهمان در تحقیقات انجام شده اعتراف کردند که اقدام به سرقت اقلامی مانند باتری، فلش، وجه نقد و ابزارآلات از داخل خودروهای پارک شده می‌کردند.

وی در پایان از شهروندان خواست توصیه‌های پیشگیرانه پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.