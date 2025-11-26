پلمب ۱۵ واحد ضایعاتی متخلف کرمانشاه برای مهار اموال مسروقه

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان اجرای طرح پیشگیری از سرقت و بنا بر مصوبات کمیته استانی پیشگیری از سرقت، عملیات مشترکی با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه، دادستانی مرکز استان و فرماندهی انتظامی اجرا شد که طی آن مراکز ضایعاتی متخلف در سطح شهر مورد برخورد قضائی و انتظامی قرار گرفتند.

بر اساس اعلام معاونت اجتماعی دادگستری، پس از چند مرحله صدور اخطار قانونی و انجام بازدیدهای میدانی بازرسان، مشخص شد برخی واحدهای ضایعاتی بدون داشتن پروانه کسب فعال بوده و با خرید و فروش اموال سرقتی نقش قابل توجهی در چرخه انتقال و پراکندگی اموال مسروقه ایفا می‌کنند. در نتیجه، ۱۵ واحد متخلف شناسایی و بلافاصله پلمب شدند.

در ادامه این گزارش آمده است که اقدام یادشده در راستای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه دستگاه قضائی، تقویت امنیت عمومی و ایجاد بازدارندگی در برابر شبکه‌های خرید و فروش اموال سرقتی صورت گرفته است.

به گفته مسئولان، همکاری میدانی نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های عضو کمیته استانی، زمینه برخورد قاطع با واحدهای فاقد مجوز و متخلف را فراهم کرده است.

همچنین مقرر شد فرآیند شناسایی، پایش و نظارت مستمر بر واحدهای ضایعاتی در سطح استان به شکل جدی ادامه یابد و واحدهایی که تخلفات مشابه داشته باشند، طبق مقررات قانونی تحت پیگرد قضائی و صنفی قرار گیرند تا از ایجاد بسترهای تسهیل‌کننده سرقت جلوگیری شود و احساس امنیت در میان شهروندان تقویت گردد.