برگزاری رزمایش ملی پشتیبانی تخصصی از صنایع با حضور ۵۰۰ گروه جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش سراسری پشتیبانی تخصصی از صنایع کشور با مشارکت گسترده مهندسان جهادی بسیج آغاز شد و به صورت همزمان در استانهای مختلف اجرا گردید.
در این رزمایش ملی، گروههای تخصصی مهندسان بسیجی با استقرار در کلینیکهای صنعتی و حضور مستقیم در خطوط تولید، عملیات بررسی میدانی، ارزیابی فنی و عارضهیابی واحدهای صنعتی را انجام دادند. این تیمهای کارشناسی با شناسایی نقاط ضعف فنی، مدیریتی و بهرهوری، راهکارهای فوری برای رفع مشکلات و جلوگیری از توقف تولید ارائه کردند.
به گفته مسئولان اجرایی، هدف اصلی این برنامه کمک به احیای واحدهای دچار رکود، جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید و افزایش بهرهوری در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط است. گروههای جهادی با بررسی وضعیت واحدهای فعال و نیمهفعال، مشکلات اضطراری و نیازهای فوری را احصا کرده و گزارشهای تخصصی را برای تصمیمگیری دقیقتر به کارگروههای مرتبط ارسال میکنند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بسیاری از واحدهای صنعتی تحت پوشش این رزمایش پیشتر به دلیل کمبود تجهیزات، مشکلات فنی یا موانع اداری با کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت مواجه بودند و اجرای این طرح میتواند مسیر بازگشت آنها به چرخه پایدار تولید را تسهیل کند.
مسئولان رزمایش خاطرنشان کردند که اجرای این طرح ملی اقدامی مؤثر در راستای مردمیسازی حمایت از تولید و تقویت زیرساختهای فنی صنایع کشور به شمار میرود و مراحل تکمیلی آن طی هفتههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این برنامه با استقبال گسترده مدیران شهرکهای صنعتی و فعالان اقتصادی مواجه شده و به عنوان اقدامی عملی برای احیای تولید و ارتقای توان صنعتی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
