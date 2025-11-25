حیدری: فرهنگ بسیجی ضامن اقتدار ملی و بقای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حیدری در یادواره شهدای محله مسجد آیت الله طالقانی، با بیان اینکه فرهنگ بسیج ضامن پیروزی ما در تمای بحران‌ها است، اظهار کرد: بسیج فقط در حوزه دفاعی فعالیت نمی‌کند اما چون بسیج در زمان دفاع مقدس نقش پررنگی داشت این حوزه در ذهن عموم مردم پر رنگ است.

وی با بیان اینکه ورود فرهنگ بسیج و بسیجی معاملات دفاع مقدس را برهم زد، عنوان کرد: فرهنگ بسیجی علت اصلی پیروزی ما در دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه شهرستان زنجان با بیان اینکه بعد از دفاع مقدس با رهبری امام خمینی بسیج در تمامی عرصه فعالیت خود را ادامه داد، تصریح کرد: بسیج در تمامی عرصه‌ها فعال است و بسیج در اقشار مختلف مانند طلاب، هنرمندان، رسانه و… فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به کارگاه‌های سواد رسانه‌ای، خاطر نشان کرد: بسیج به دنبال ایجاد تفکر انتقادی در بین مردم است.

حیدری با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و تبیین ابعاد این دفاع، خاطر نشان کرد: با رهبری پیامبر گونه رهبر معظم انقلاب ما این جنگ را به خوبی پشت سر گذاشتیم.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال دشمنی است و از هیج کاری فروگذاری نخواهد کرد، تأکید کرد: دشمن به دنبال زمان و مکان مناسب است تا به این انقلاب ضربه بزند اما دشمن این را بداند که هیچ زمان ملت ایران و بسیجیان اجازه این کار را به دشمن نخواهند داد و تمام توطئه‌ها در نطفه خنثی خواهد شد.