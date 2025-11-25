به گزارش خبرگراری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان به همراه سید حیدر موسوی دادستان شهرستان، جمعی از مدیران اجرایی و پیمانکاران از روند اجرای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن بازدید کرد.
در این بازدید آخرین وضعیت پیشرفت پروژهها، زیرساختها و موانع موجود در فرآیند ساختوساز مورد بررسی قرار گرفت.
محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح ملی گفت: دولت وفاق برای تسریع در آمادهسازی زیرساختهای پروژههای نهضت ملی مسکن نیازمند اعتبارات قابل توجه است اما با وجود محدودیتها مصمم هستیم واحدهای مسکونی را در کوتاهترین زمان به متقاضیان واقعی تحویل دهیم.
وی ضمن تقدیر از عملکرد برخی پیمانکاران، افزود: بخشی از پیمانکاران با بهرهگیری از توان مالی و امکانات خود پیشرفت مطلوبی داشتهاند اما متأسفانه برخی دیگر پس از چند سال حتی به ده درصد پیشرفت فیزیکی نیز نرسیدهاند.
فرماندار رودان همچنین اولویت اجرای زیرساختهای ضروری از جمله برق، آب، گاز و فاضلاب را مورد تأکید قرار داد و از متقاضیان خواست نسبت به پرداخت بهموقع آورده خود اقدام کنند چرا که تحویل واحدها بر اساس میزان پیشرفت مالی و تکمیل آورده خواهد بود.
در ادامه سید حیدر موسوی دادستان شهرستان نیز با اعلام آمادگی دستگاه قضائی برای همکاری، اظهار داشت: دادستانی در زمینه نظارت بر کیفیت مصالح، رعایت اصول فنی و اجرای صحیح زیرساختها همکاری کامل خواهد داشت و بر روند ساختوساز و تحویل به موقع واحدها نظارت دقیق اعمال میکند.
