به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر سه شنبه در آئین رزمایش خدمترسانی جهادگران فاطمی ۵ که در عمود ۱۲ بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با اشاره به نقش بیبدیل گروههای مردمی در حل مسائل و مشکلات شهری و استانی اظهار کرد: هر زمانی که کاری روی زمین مانده، بسیجیان و جهادگران وارد عمل شده و با تلاشهای خود آن را به سرانجام رساندهاند.
وی افزود: جهادگران همواره دست دستگاههای دولتی را گرفته و در عرصههای مختلف همراهی کردهاند و این نشان میدهد که بهرهمندی از ظرفیت مردمی در بسیاری از زمینهها میتواند خلاءها را پر کند و کارها را تسریع بخشد.
استاندار قم به چالشهای انرژی استان اشاره کرد و گفت: امروز یکی از مشکلات اصلی ما ناترازی انرژی است که بخش قابل توجهی از آن با فرهنگسازی و صرفهجویی قابل رفع است و در این زمینه نقش گروههای مردمی و جهادگران بسیار کلیدی است.
وی با تأکید بر عملکرد درخشان بسیج محلات استان بیان کرد: این ظرفیتها همواره در خدمت مردم بوده و امید میرود با مشارکت فعال در ترویج فرهنگ صرفهجویی، قم بتواند به الگویی پیشرو در کشور تبدیل شود.
بهنامجو خاطرنشان کرد: همراهی جهادگران با دستگاههای اجرایی و استفاده از توان مردمی، زمینه تحقق برنامههای توسعهای و خدمترسانی سریع و اثرگذار به مردم را فراهم کرده و استمرار این حرکتها موجب تقویت روحیه امید و مشارکت اجتماعی در استان خواهد شد.
قم- استاندار قم گفت: جهادگران همواره در عرصههای مختلف همراه دستگاههای دولتی بوده و خلاهای موجود را پر کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر سه شنبه در آئین رزمایش خدمترسانی جهادگران فاطمی ۵ که در عمود ۱۲ بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با اشاره به نقش بیبدیل گروههای مردمی در حل مسائل و مشکلات شهری و استانی اظهار کرد: هر زمانی که کاری روی زمین مانده، بسیجیان و جهادگران وارد عمل شده و با تلاشهای خود آن را به سرانجام رساندهاند.
نظر شما