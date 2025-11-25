  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

تأکید بر ضرورت افزایش تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران و پاکستان

رئیس مجلس ملی پاکستان و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بر ضرورت افزایش تعاملات سیاسی، اقتصادی و پارلمانی میان دو کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار با ایاز صادق مجموعه‌ای از راهکارهای رفع موانع همکاری اقتصادی ایران و پاکستان را تشریح کرد و گفت در شورای عالی امنیت ملی، مشکلات فعالان اقتصادی و تجار دو کشور با اولویت بررسی و رفع خواهد شد.

وی همچنین از حمایت‌های شجاعانه پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در مقاطع حساس قدردانی کرد.

لاریجانی در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای رفع موانع اقتصادی تجار دو کشور را مطرح کرد.

بنا بر این گزارش، در این دیدار، دو طرف همچنین درباره مسائل مرزی، امنیتی و حوزه همکاری‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

ایاز صادق در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تهران و اسلام‌آباد، ضمن تاکید بر ضرورت افزایش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی، بار دیگر حمایت اصولی پاکستان از برنامه هسته‌ای ایران را مورد تأکید قرار داد.

