۴ آذر ۱۴۰۴، ۶:۲۵

لاریجانی: همکاری‌های ایران و پاکستان به صلح منطقه کمک می کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت که همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد در حوزه‌های مختلف به آرامش و صلح در منطقه کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بامداد سه‌شنبه در بدو ورود به اسلام‌آباد طی گفتگو با خبرنگاران گفت: پاکستان یک کشور مهم در منطقه است و از نظر تأثیر گذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد.

وی افزود: همسایه شرقی ایران از نظر فرهنگی نیز نقش آفرین است و روابط دو کشور از دیرباز روابطی عمیق و تاریخی بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: امروز در شرایط متحول منطقه همکاری‌های ایران و پاکستان در زمینه‌های مختلف می‌تواند به آرامش و صلح منطقه کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد که در مذاکراتی که در طول سفرِ پاکستان خواهد داشت، این موارد مهم مورد توجه قرار گیرد.

