حاجی بابایی: تنها راه نجات کشور بسیجی عمل کردن است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه)، با اشاره به جایگاه و نقش بسیج اظهار داشت: بسیج شجره طیبه است. بسیج یک نهاد فرهنگی و تربیتی است که برای دفاع از ارزشهای اسلامی و مردمی کردن امنیت و بصیرتبخشی برای جامعه اسلامی پا به عرصه اجتماعی گذاشت. دفاع از ارزشهای نظام و نقش تعیینکننده بسیج در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و جهادی از مهمترین اهداف بسیج مستضعفان است.
وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) ادامه داد: امام رضوانالله فرمودند بسیج لشکر مخلص خداست و همچنین فرمودند من به خلوص و صفای بسیجیان غبطه میخورم و از خدای خود میخواهم تا مرا با بسیجیانم محشور گرداند.
حاجیبابایی گفت: رهبر عزیز انقلاب فرمودند بسیجی یعنی علی بن ابیطالب (ع) که تمام وجودش وقف اسلام بود. پیامبر عظیمالشأن اسلام نیز درباره ویژگیهای مؤمن که مصداق واقعی آن بسیجی است، فرمودند مؤمن و بسیجی کثیرالمعونه و قلیلالمعونه است؛ یعنی بسیجی زیاد کار میکند و تلاش میکند اما کمتر از بیتالمال برداشت میکند.
وی افزود: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، این تفکر بسیجی ۹۰ میلیون ایرانی بود که در طول ۴۶ سال گذشته با فرهنگ بسیجی هماهنگ و همراه بودند و توانستند در یک اقدام انقلابی و بسیجی مقابل آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه پشتیبانان آنها بایستند.
نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه تنها راه نجات کشور بسیجی عمل کردن و در کنار نیروهای مؤمن و انقلابی خدمت کردن است، تصریح کرد: بسیج یعنی کسی که برای همه میدانها تلاش میکند. بسیجی در همه زمانها و لحظات خدمترسانی میکند.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: امید داریم روزی جامعه ما از چنان رشدی برخوردار شود که تمام تفکرات و اندیشههای حاکم بر جامعه در چارچوب تفکر و اندیشه بسیجی قدم بردارند.
وی متذکر شد: بسیجیان کسانی بودند که هشت سال دفاع مقدس را اداره کردند و در طول ۴۶ سال گذشته هرجا نظام نیاز داشت حضور یافتند؛ نیاز به کمک بود کمک کردند، نیاز به خون بود خون دادند، نیاز به آبرو بود آبرو دادند.
وی تأکید کرد: ملاک عمل و الگوی ما مسئولان باید بسیجیان باشند؛ کسانی که بیشترین تلاش و زحمت را میکشند اما بیشترین ملامتها را تحمل میکنند.
نایب رئیس مجلس در پایان با تبریک هفته بسیج مستضعفان گفت: این هفته را به ملت بزرگ ایران که بسیجی هستند تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند ما را از بسیجیان واقعی خود قرار دهد و همه ما را خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهد.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز و به منظور گرامیداشت هفته بسیج، با انداختن چفیه بر گردن خود، در صحن مجلس حاضر شدند.
نظر شما