۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۴

رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار امروز مجلس

رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴) به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

تقاضای یک فوریت در مورد لایحه جنایات بین‌المللی

    • مهدی IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      موافق قانون جدید مهریه
    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      با زندانی شدن فرد بدهکار بابت مهریه بعنی نرسیدن زن به مهریه خود ما در هیچ جای دنیا بابت مهریه زندانی نداریم مشکل مهریه در کشور ما قانون غلط مهریه است

