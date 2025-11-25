به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با حبیب‌الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، ضمن تقدیر از این ستاد بخاطر همکاری در اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی، این قانون را ظرفیت مناسب برای تقویت زیرساخت‌های مرزی و ساماندهی اشتغال و مقابله با ورود کالاهای قاچاق عنوان کرد.

وی به اجرای موفق قانون در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای مبادلات مرزی استان و هم‌افزایی بین استان و کارگروه ماده ۴ قانون، شاهد اجرای صحیح قانون بوده‌ایم و امکان تأمین منابع جهت توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در سال نخست اجرای قانون فراهم شده است‌.

استاندار بوشهر در ادامه به برخی چالش‌های مرزنشینان از جمله ساماندهی لنج‌ها و دغدغه بازار محلی اشاره کرد و ابراز داشت: همکاری و هم‌افزایی بین شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و همکاری کارگروه ماده ۴، بسیار خوب بوده و ساز و کارهای اجرایی ساماندهی لنج‌ها و تقویت بازار مرزی، کارشناسی شده و انشاالله که در جلسه آتی کارگروه مصوب شود.