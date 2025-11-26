استاندار بوشهر: زنجیره ارزش پتروشیمی در استان توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در جلسه هماهنگی منطقه ویژه شمال استان بوشهر به جایگاه استان در تأمین ۷۰ درصد گاز و صادرات ۹۰ درصد نفت کشور و همچنین صادرات ۸۸ درصد محصولات پتروشیمی کشور اشاره و بر لزوم توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی در استان تاکید کرد.

زارع با اشاره به تقویت ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن و منطقه‌ای بر لزوم اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه شمال استان تاکید کرد و یادآور شد: در سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان بوشهر، تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاری به میزان ۳ میلیارد در منطقه ویژه شمال استان امضا شد که برای تحقق این مهم اهتمام می‌ورزیم.

استاندار بوشهر به ۳ رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی در ۱۵ و ۱۶ آذر سال جاری در استان بوشهر اشاره و از سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش و مسئولان ذیربط دعوت کرد که برای حضور در این رویدادها نقش پررنگی داشته باشند.