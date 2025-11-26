  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۰

استاندار بوشهر: زنجیره ارزش پتروشیمی در استان توسعه یابد

بوشهر- استاندار بوشهر با تاکید بر توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی گفت: تصمیم‌گیری لازم در خصوص تقویت زیرساخت‌ها و تأمین خوراک پتروشیمی منطقه ویژه شمال استان اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در جلسه هماهنگی منطقه ویژه شمال استان بوشهر به جایگاه استان در تأمین ۷۰ درصد گاز و صادرات ۹۰ درصد نفت کشور و همچنین صادرات ۸۸ درصد محصولات پتروشیمی کشور اشاره و بر لزوم توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی در استان تاکید کرد.

زارع با اشاره به تقویت ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن و منطقه‌ای بر لزوم اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه شمال استان تاکید کرد و یادآور شد: در سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان بوشهر، تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاری به میزان ۳ میلیارد در منطقه ویژه شمال استان امضا شد که برای تحقق این مهم اهتمام می‌ورزیم.

استاندار بوشهر به ۳ رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی در ۱۵ و ۱۶ آذر سال جاری در استان بوشهر اشاره و از سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش و مسئولان ذیربط دعوت کرد که برای حضور در این رویدادها نقش پررنگی داشته باشند.

