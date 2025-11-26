مسیر ترانزیتی در وضعیت خطر؛ لزوم تسریع در بهسازی جاده آبدان - دوراهک

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - هادی دوراهکی: محور آبدان تا دوراهک یکی از شریان‌های حیاتی و استراتژیک شبکه حمل‌ونقل جنوب کشور به شمار می‌رود که نقشی فراتر از اتصال درون‌استانی ایفا می‌کند. این مسیر، علاوه بر پیوند دادن مرکز استان بوشهر به شهرستان دیر، بنادر جنوبی و منطقه انرژی‌خیز پارس جنوبی، کریدور اصلی اتصال استان‌های خوزستان، فارس و هرمزگان به عسلویه و بنادر صادراتی جنوب است.

در عمل، این محور بخشی مهم از مسیر ترانزیت شمال‌غرب جنوب کشور به سمت پارس جنوبی، بندر دیر، کنگان، عسلویه و بنادر شرقی خلیج فارس را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل بار ترافیکی و عملکردی آن چندین برابر یک جاده بین‌شهری عادی است.

این جاده علاوه بر عبور خودروهای سواری و حمل‌ونقل مسافر، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تردد ناوگان سنگین حمل میعانات گازی، تجهیزات پالایشگاهی، قطعات فوق‌سنگین صنایع انرژی، ماشین‌آلات ساخت‌وساز پروژه‌های پارس جنوبی و ترانزیت باری بین‌استانی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، این محور در نقش یک دالان لجستیکی انرژی و تجارت عمل می‌کند که نبودِ ایمنی و استاندارد در آن مستقیماً بر فعالیت اقتصادی و صنعتی جنوب کشور اثر می‌گذارد.

اهمیت این مسیر زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم روزانه حجم قابل‌توجهی از ناوگان سنگین حامل میعانات گازی، تجهیزات پالایشگاهی، قطعات فوق‌سنگین صنعتی و ماشین‌آلات پروژه‌های پارس جنوبی از آن عبور می‌کنند و این محور عملاً بخشی از شبکه ترانزیت بار و تجهیزات انرژی کشور را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، در شرایط اضطراری، محور آبدان - دوراهک به‌عنوان مسیر پشتیبان انتقال نیرو و تجهیزات امدادی به منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش آن در تاب‌آوری و پایداری زیرساخت انرژی کشور دوچندان می‌شود.

با وجود چنین جایگاهی، توقف اجرای فازهای توسعه، تخریب گسترده سطح جاده و اختلاف محسوس بین عرض لاین جدید و لاین قدیم باعث شده این کریدور راهبردی در عمل به یک جاده فرسوده و ناایمن تبدیل شود؛ وضعیتی که نه‌تنها عبور و مرور مردم منطقه، بلکه حمل‌ونقل سنگین مرتبط با صنعت نفت و گاز را نیز با چالش جدی روبه‌رو و ساکنان دیر و آبدان از آن به‌عنوان «خطرناک‌ترین جاده جنوبی استان» یاد می‌کنند؛ مسیری فرسوده، ناهموار و نیمه‌کاره که هر روز شاهد تصادفات متعدد و خرابی‌های سنگین خودروهاست.

محور آبدان - دوراهک در قالب «طرح کریدوری جنوب استان» تعریف شده و پیگیری اصلی این طرح، مسئولیت مستقیم معاون عمرانی استاندار بوشهر است. این طرح با هدف ارتقای مسیر به یک محور استاندارد بین‌استانی طراحی شده و تصمیم‌ها، هماهنگی‌ها و تأمین اعتبارات مرحله‌ای آن باید از سوی معاونت عمرانی استانداری دنبال شود؛ موضوعی که اکنون به یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های مردم، رانندگان و فعالان حوزه انرژی تبدیل شده است.

پیگیری برای رفع بحران محور آبدان - دوراهک

نماینده مردم جنوب استان بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت محور آبدان - دوراهک دیگر قابل تأخیر نیست و تلاش‌های گسترده‌ای برای تکمیل و استانداردسازی این مسیر حیاتی در جریان است.

حجت‌الاسلام موسی احمدی با اشاره به پیگیری‌های مستمر خود گفت: مدت‌ها است که موضوع وضعیت بحرانی این محور را دنبال کرده‌ایم و حتی کار به سطح وزارتخانه نیز کشیده شده است.

احمدی افزود: جلسه مهمی با حضور مدیرکل راهداری استان در تهران برای اخذ مجوزات و تسریع در اجرای فازهای باقی‌مانده محور برگزار خواهد شد و این اقدام به‌عنوان یک گام اساسی در مسیر بازسازی و ایمن‌سازی محور تلقی می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: با توجه به نقش کلیدی این جاده در ترانزیت تجهیزات و میعانات گازی پارس جنوبی و اتصال استان‌های خوزستان، فارس و هرمزگان به بنادر جنوبی، هر تأخیری در بازسازی آن، نه‌تنها ایمنی مردم، بلکه جریان حمل‌ونقل انرژی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده جنوب استان همچنین اشاره کرد که در پیگیری‌های اخیر، موضوع از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کشور نیز مطرح شده و قول پیگیری و تسریع در اقدامات داده شده است.

حجت الاسلام موسی احمدی تأکید کرد: با برگزاری این جلسات و هماهنگی‌های لازم، پروژه بازسازی محور فاز به فاز و مطابق استانداردهای بین‌استانی اجرا خواهد شد و این مسیر حیاتی از وضعیت کنونی بحرانی خارج خواهد شد.

بازسازی محور آبدان - دوراهک

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، روند پیگیری بازسازی و استانداردسازی محور آبدان - دوراهک را تشریح و اظهار کرد: این پروژه در دو مرحله اصلی دنبال می‌شود.

فرزاد رستمی با اشاره به مرحله نخست گفت: طرح کریدوری محور تحت پیگیری مستقیم معاون عمرانی استاندار بوشهر قرار دارد و هماهنگی‌ها در ناحیه استان به‌صورت مستمر در جریان است.

وی افزود: مرحله دوم نیز مربوط به دریافت اعتبارات ملی است؛ در صورت تأمین اعتبار جداگانه از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، سازمان راهداری هفته آینده، جلسه کمیته فنی خود را برگزار خواهد کرد تا مشاور پروژه دفاع فنی خود را ارائه دهد و بتوانیم برای یکی از فازهای باقی‌مانده مناقصه برگزار کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل نقل و نقل جاده‌ای استان بوشهر ادامه داد: بخشی از جاده که آسفالت قدیمی تعویض شده است، قرار است با تأمین قیر مناسب، بازسازی شود تا مسیر یکدست و استاندارد شود.

وی همچنین افزود: در قسمت‌هایی که عرض جاده کم است، اقدامات اصلاحی به صورت فازبندی انجام خواهد شد تا علاوه بر افزایش ایمنی، جریان عبور و مرور به‌ویژه برای ناوگان سنگین ترانزیت تجهیزات پارس جنوبی تسهیل شود.

رستمی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات فنی و اخذ مجوزهای لازم گفت: پس از دفاع مشاور پروژه در جلسه تهران، مجوزهای لازم برای برگزاری مناقصه اجرایی صادر خواهد شد تا روند بازسازی محور با سرعت و دقت استاندارد ادامه یابد.

اجرای فازبندی و استانداردسازی محور

با توجه به موقعیت راهبردی محور آبدان - دوراهک در شبکه حمل‌ونقل جنوب کشور و نقش حیاتی آن در ترانزیت تجهیزات و میعانات گازی پارس جنوبی، بازسازی و استانداردسازی این مسیر بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

پیگیری‌های متمرکز معاون عمرانی استاندار بوشهر و جلسات فنی سازمان راهداری با حضور مشاوران تخصصی، نوید بخش اجرای فازبندی منظم پروژه و بازسازی یکدست جاده است. تأمین اعتبار ملی، اصلاح لاین‌های قدیمی و افزایش عرض مسیر، علاوه بر ارتقای ایمنی رانندگان، جریان ترافیک ناوگان سنگین و ترانزیت صنعتی را نیز بهینه خواهد کرد.

اجرای دقیق فازهای بازسازی و هماهنگی میان نهادهای استانی و ملی، محور آبدان - دوراهک را از وضع بحرانی کنونی خارج کرده و این شریان راهبردی را به استانداردهای بین‌استانی و ظرفیت حمل‌ونقل صنعتی و انرژی کشور نزدیک خواهد کرد، تا علاوه بر کاهش تصادفات، نقش آن در پایداری و توسعه اقتصادی جنوب کشور تثبیت شود.