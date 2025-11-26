به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سیدعلی جوادی، با اشاره به اینکه مکملهای غذایی و گیاهی برای تکمیل رژیم غذایی و ارتقای سلامت طراحی شدهاند، افزود: مصرف بیرویه یا بدون تجویز پزشک نهتنها اثر درمانی ندارد، بلکه میتواند باعث تداخل دارویی، مسمومیت و اختلالات گوارشی شود.
وی از شهروندان خواست تنها از مکملهای مجاز و دارای برچسب اصالت استفاده کنند و از خرید محصولات بدون مجوز یا از منابع غیرمعتبر، به ویژه فروشگاههای اینترنتی نامطمئن، پرهیز کنند.
مدیر نظارت بر فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل ادامه داد: مصرفکنندگان میتوانند با اسکن کد اصالت درجشده روی بستهبندی و ارسال آن به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ یا از طریق اپلیکیشن TTAC از صحت و سلامت محصول اطمینان حاصل کنند.
