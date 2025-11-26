گلوانی: ۱۴ هزار قرص غیرمجاز در خوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گلوانی در این زمینه اعلام کرد: یگان مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در یک اقدام هدایت شده با توقف یک خودروی سواری پژو ۲۰۶ موفق به کشف ۱۴ هزار و ۹۰۰ عدد انواع قرص غیرمجاز شد. به گفته وی، خودرو پس از توقف به توقفگاه انتقال یافته است.

فرمانده انتظامی خوی افزود: در جریان این اقدام دو نفر متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تاکید بر استمرار طرح‌های نظارتی پلیس در محورهای ورودی و خروجی خوی، پیشگیری از قاچاق دارو و مواد زیان‌آور را از اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی شهرستان عنوان کرد.