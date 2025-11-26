  1. استانها
گلوانی: ۱۴ هزار قرص غیرمجاز در خوی کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی خوی گفت: در پی اجرای طرح‌های کنترلی پلیس برای پیشگیری از ورود داروهای غیرمجاز به شهرستان، بیش از ۱۴ هزار عدد قرص غیرمجاز در محور تبریز خوی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گلوانی در این زمینه اعلام کرد: یگان مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در یک اقدام هدایت شده با توقف یک خودروی سواری پژو ۲۰۶ موفق به کشف ۱۴ هزار و ۹۰۰ عدد انواع قرص غیرمجاز شد. به گفته وی، خودرو پس از توقف به توقفگاه انتقال یافته است.

فرمانده انتظامی خوی افزود: در جریان این اقدام دو نفر متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تاکید بر استمرار طرح‌های نظارتی پلیس در محورهای ورودی و خروجی خوی، پیشگیری از قاچاق دارو و مواد زیان‌آور را از اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی شهرستان عنوان کرد.

