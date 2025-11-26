به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه هر گونه تعرض به اراضی دولتی مشمول برخوردهای قانونی می‌شود، ابراز داشت: این روند با جدیت در دستور کار یگان حفاظت اداره کل قرار دارد.

وی افزود: یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به رفع تعرض فوری از ۱۹ مورد زمین دولتی در شاهرود و میامی شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این تعداد مساحت ۳۴ هزار متر مربع را در بر دارد، ابراز داشت: بیشترین حجم این رفع تصرف در شهرستان شاهرود بوده است.

عمیدی با تاکید بر اینکه تصرفات و تجاوزات شناسایی و بلافاصله رفع تعرض شده است، در ادامه تصریح کرد: هدف از این اقدام صیانت از اراضی دولتی و بازگردانی آنها به بیت المال بوده است.

وی با بیان اینکه تمامی اراضی تحت پوشش مجموعه رصد می‌شود، افزود: برای شتاب دهی به مقابله با زمین خواری مردم می‌توانند با اطلاع رسانی در خصوص زمین خواری و یا سند سازی در جعل و تبانی در این حوزه نقش مهم ایفا کنند.