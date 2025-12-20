  1. استانها
بازپس‌گیری ۲۰ مورد از اراضی ملی تصرف‌شده در شرق استان سمنان

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از رفع تصرف ۲۰ فقره اراضی ملی در شهرستان‌های شاهرود و میامی طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این اراضی به بیت‌المال بازگردانده شده است.

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۲۰ فقره رفع تصرف اراضی ملی طی ۹ ماهه سال جاری در شرق استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای صیانت از اراضی ملی انجام گرفته است.

وی مساحت این رفع تصرف را ۳۵ هزار و ۱۰۲ متر مربع برشمرد و ادامه داد: این میزان مساحت از اراضی به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان ارزش بازپس گیری این زمین‌ها را ۵۳۱ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: این اراضی که به صورت غیر قانونی تصاحب شده بودند مجدد به اموال عمومی بازگشت.

عمیدی تصریح کرد: از شهروندان درخواست داریم تا به منظور پیشگیری از هر گونه ضرر و زیان قبل از شروع ساخت و ساز حتماً استعلام‌های لازم را دریافت کنند.

وی صیانت از اراضی ملی را وظیفه همگانی دانست و افزود: سامانه تلفنی ۱۶۵۶ برای دریافت گزارش مبنی بر تصرف اراضی ملی در خدمت شهروندان است.

