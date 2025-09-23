۱۳ فقره رفع تصرف اراضی ملی در شرق استان سمنان انجام شد

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۳ مورد رفع تصرف اراضی در شرق استان سمنان انجام گرفت، ابراز داشت: هدف از این اقدام حفظ اراضی ملی در مقابل پدیده زمین خواری است.

وی با بیان اینکه مساحت رفع تصرف ۱۰ هزار و ۵۰۲ متر مربع را شامل می‌شود، افزود: این اراضی طی انجام پروسه‌های قانونی به بیت بیت‌المال بازگشت.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ارزش این اراضی رفع تصرف ۳۴۴ میلیارد ریال برآورد می‌شود، ابراز داشت: صیانت از اراضی ملی یک وظیفه همگانی که در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

عمیدی ضمن تقدیر از فرماندهی یگان حفاظت در ادامه تصریح کرد: زمین‌هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند مجدد جز اراضی ملی شدند.

وی افزود: شماره ۱۶۵۶ آماده دریافت گزارش‌های پیرامون مبارزه با زمین خواری است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را به شماره مذکور برای رسیدگی بیشتر اطلاع دهند.