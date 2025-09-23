  1. استانها
  2. سمنان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

۱۳ فقره رفع تصرف اراضی ملی در شرق استان سمنان انجام شد

۱۳ فقره رفع تصرف اراضی ملی در شرق استان سمنان انجام شد

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از وقوع ۱۳ مورد رفع تصرف اراضی ملی طی شش ماهه نخست سال جاری در شاهرود و میامی خبر داد و گفت: این اراضی، غیرقانونی تصاحب شده بودند.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۳ مورد رفع تصرف اراضی در شرق استان سمنان انجام گرفت، ابراز داشت: هدف از این اقدام حفظ اراضی ملی در مقابل پدیده زمین خواری است.

وی با بیان اینکه مساحت رفع تصرف ۱۰ هزار و ۵۰۲ متر مربع را شامل می‌شود، افزود: این اراضی طی انجام پروسه‌های قانونی به بیت بیت‌المال بازگشت.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ارزش این اراضی رفع تصرف ۳۴۴ میلیارد ریال برآورد می‌شود، ابراز داشت: صیانت از اراضی ملی یک وظیفه همگانی که در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

عمیدی ضمن تقدیر از فرماندهی یگان حفاظت در ادامه تصریح کرد: زمین‌هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند مجدد جز اراضی ملی شدند.

وی افزود: شماره ۱۶۵۶ آماده دریافت گزارش‌های پیرامون مبارزه با زمین خواری است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را به شماره مذکور برای رسیدگی بیشتر اطلاع دهند.

کد خبر 6599165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها