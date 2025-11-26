به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازان امور دانشجویان؛ نخستین نشست کارگروه تخصصی بورس صنعت و مشاغل با حضور علیزاده، مدیر کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان، نمایندگان معاونت فناوری، آموزشی و ارتباط با صنعت وزارت عتف، وزارت صمت، وزارت کار، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها در محل سازمان امور دانشجویان برگزار شد.



مدیر کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان در این نشست گفت: با عنایت به برنامه‌های جاری در وزارت علوم و تأکید ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طرح بورس صنعت و مشاغل اکنون در دستور کار اداره کل بورس و اعزام دانشجویان قرار گرفته است و ما با جدیت در حال اجرایی‌سازی آن هستیم.



علیزاده، در ادامه به موضوع پیگیری امکان تخصیص اعتبار مالیاتی برای صنایعی که در بورس صنعت و مشاغل مشارکت می‌کنند، پرداخت و گفت: در این راستا، پیشنهاد شد که این موضوع از طریق سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری شود؛ امیدواریم با موافقت و حمایت از این طرح ملی، صنایع بیشتری برای مشارکت در این طرح جذب شوند و بتوانند از مزایای اعتبار مالیاتی برخوردار شوند.



وی همچنین بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از پذیرفته‌شدگان بورس صنعت و مشاغل بسیار حائز اهمیت است. ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا دانشجویان از مزایای مختلف، از جمله تسهیلات نظام وظیفه، بهره‌مند شوند.



مدیر کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهمیت قراردادها بین صنعت و دانشجویان، افزود: رعایت حقوق طرفین در این قراردادها الزامی است و این امر مورد تاکید نماینده وزارت کار که عضو کارگروه نیز هست قرار دارد. وی تاکید داشت که با رعایت صحیح مقررات، حقوق طرفین به درستی تضمین شود.

علیزاده در انتها با ابراز امیدواری از همکاری‌های آینده گفت: وزارت صمت به‌طور جدی در این کارگروه فعال است به طوری که مقرر است مشاغل گوناگون و انجمن‌های مربوطه برای مشارکت در این بورس معرفی شوند.



وی ضمن تشریح اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی وزارت علوم برای تحقق ارتباط مؤثر میان دانشجویان و صنایع است و نویدبخش فرصتی مناسب برای رشد و توسعه مهارت‌های دانشجویان در بازار کار است.